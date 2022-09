Une maison moderne sur le bord de l’eau à vendre pour 1 295 000$ à Shefford

Partager







Si vous rêvez de vous installer en nature pour profiter pleinement de la vie, cette magnifique maison située à Shefford, dans les Cantons-de-l’Est est pour vous.

La propriété construite en 2019 est à couper le souffle.

Courtoisie Alexandre Fortin Engel & Volkers

Elle propose un design moderne et épuré. La pièce maitresse de la demeure se trouve au rez-de-chaussée. On y retrouve le salon avec un foyer et de vastes fenêtres, la salle à manger lumineuse et la cuisine.

Courtoisie Alexandre Fortin Engel & Volkers

Cette dernière possède un vaste îlot et beaucoup de rangement.

Découvrez l'intérieur complet de la maison dans la vidéo ci-haut!

Courtoisie Alexandre Fortin Engel & Volkers

Au deuxième étage, à la mezzanine, une chambre a été aménagée afin d’accueillir les invités. Cette pièce peut facilement être aménagée en gym ou encore en bureau, selon vos besoins.

La chambre principale possède sa propre salle de bain ainsi qu’un «walk-in».

Courtoisie Alexandre Fortin Engel & Volkers

La propriété possède un total de deux chambres, deux salles de bain et une salle d’eau.

Courtoisie Alexandre Fortin Engel & Volkers

La maison se trouve sur un terrain boisé de 1,48 acres. Si vous rêvez d’un oasis de paix, c’est la propriété parfaite pour vous!

Courtoisie Alexandre Fortin Engel & Volkers

C’est Alexandre Fortin et Luce Deslauriers de Engler & Volkers qui s’occupent de la vente. La propriété est affichée au coût de 1 295 000$.

Tous les détails ici.

Crédit photos : Courtoisie Alexandre Fortin Engel & Volkers

