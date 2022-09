Chicago: 25 choses à faire lors d'un séjour dans la «Windy City»

Partager







Si plusieurs se tournent vers New York pour une virée automnale, d’autres considèrent plutôt Chicago.

Épatante ville du Midwest des États-Unis, Chicago séduit par sa riche culture, son architecture impressionnante et ses excellents restaurants. À seulement 2h30 d’avion de Montréal, Chicago a le mérite de proposer plusieurs activités à portée de main.

On peut décider de consacrer sa journée dans un musée du centre-ville avant de dîner dans un restaurant tendance de Wicker Park ou bien se poser sur une plage et admirer l’architecture de la ville au loin. Les options ne manquent pas. Notez qu'il vous faudra au moins trois jours pour profiter de tout ce que la ville a à offrir.

Si vous songez à visiter la fameuse «Windy City», voici quelques-unes des expériences et endroits mémorables testés et approuvés par l’équipe de Silo 57 à ajouter sur votre bucket list:

1. Manger une pizza «deep dish»

Naomi Auger

Plat culte de la ville, une visite à Chicago ne serait complète sans avoir goûté à une pizza «deep dish». Il s’agit d’une pizza épaisse préparée dans un moule creux. Celle-ci est servie au milieu de la table sur un support et se partage à merveille. Flanquée de bords montants, la pizza est constituée d’une pâte fine et croustillante, généreusement garnie de fromage et de sauce tomate au goût prononcé de fines herbes. Les meilleures adresses pour déguster une «deep dish» à Chicago sont incontestablement Giordano’s, Uno’s et Pequod’s (cette dernière étant de loin la favorite des «locaux»). Notez qu’il faut 45 minutes à la pizza pour cuire convenablement. Vaut mieux ne pas être pressé!

2. Passer la soirée dans un bar de blues ou de jazz

La vie nocturne de Chicago vibre aux sons du blues et du jazz. Ainsi, les hauts lieux de vie nocturne ne manquent pas dans la ville. Le Buddy Guy’s Legends (700 S Wabash Ave, Chicago) demeure LE temple du blues dans la ville. Sinon, le Green Mill (4802 N Broadway, Chicago) est un bar adoré par les amateurs de jazz.

3. S’acheter un sac de Chicago Mix et le manger au Millenium Park

Naomi Auger

Les adeptes du pop corn Chicago Mix se font de plus en plus nombreux dans le monde. Ce mélange de pop corn qui prend racine dans la Windy City mélange du pop corn au cheddar et du pop corn au caramel. C’est chez Garrett Popcorn qu’il faut arrêter pour savourer cet inattendu mélange sucré-salé.

4. Renouer avec son coeur d’enfant au Play Garden de Millenium Park

Naomi Auger

Attraction favorite de notre journaliste, il est impossible de ne pas être séduit par le Play Garden de Millenium Park. L’endroit propose plusieurs aires de jeux aux thématiques aussi originales les unes que les autres. Une forêt enchantée, des glissades de toutes sortes, un labyrinthe de miroirs, un bateau de pirate géant et bien plus s’y cachent. Il fait bon s'y balader et la vue sur la ville est tout simplement époustouflante.

5. Goûter au cold brew du café Intelligentsia

Naomi Auger

Célèbre torréfacteur de Chicago, faites l’arrêt au Intelligentsia pour goûter à leur fameux cold brew. Sucré et balancé, le cold brew s’attire les éloges. Sinon, les baristas de l’endroit préparent toutes sortes de boissons à base d’espresso avec soin.

Plusieurs adresses

6. Se prendre en photo devant la «Bean»

Naomi Auger

La sculpture réfléchissante Cloud Gate de l’artiste Anish Kapoor du Millenium Park est rapidement devenue l'emblème de Chicago. Surnommée la «Bean», cette sculpture est autant prisée des «locaux» que des touristes. D’ailleurs, l'œuvre interactive Crown Fountain de Jaume Plensa se trouve à proximité et vaut le détour.

Ce sont les mardis que le restaurant de type brasserie française le Venteux propose des huîtres à 1$. Les voyageurs aux budget serré seront heureux et pourront accompagner leur plateau d’un bon verre de vin ou encore d’un cocktail signature de l’endroit.

224 Michigan Ave, Chicago

8. Se faire des peurs au Skydeck

Une ascension au sommet des gratte-ciels géants de Chicago est incontournable. Pour vivre la totale, on vous encourage à vous rendre au Skydeck. Situé au 103e étage de la Willis Tower, cet observatoire propose une série de boîtes rétractables qui s’avancent hors de la structure pour offrir une vue sans pareille sur Chicago. Un billet coûte 38,50$ US (environ 50$) pour les personnes de 12 ans et plus.

Réservez votre billet

233 S Wacker Dr, Chicago

9. Assister à un concert

Lors de votre séjour, songez à rechercher les concerts offerts dans la ville. Si ça se trouve, vous tomberez sur un artiste que vous aimez! La vie culturelle est riche à Chicago et les concerts abondent.

Trouvez un concert ici

10. Longer la Riverwalk

Naomi Auger

Dans le centre-ville de Chicago, la Riverwalk, ou simplement The Walk, propose un espace public réputé pour sa promenade arborée qui longe la rivière Chicago. Une balade permet de profiter de l’eau de la rivière et de lever les yeux au ciel pour admirer l’architecture. C’est l’architecte Daniel H. Burnman qui est à l’origine d’une partie de l’urbanisme de la ville. Il avait comme objectif de faire de Chicago un «Paris of the Prairies». Ainsi, une petite magie se ressent lorsqu’on longe la Riverwalk. Plusieurs restaurants et bars se situent d’ailleurs sur la Riverwalk.

11. Retrouver la cuisine franco-canadienne au Dear Margaret

Pour des saveurs hyper nostalgiques dans une salle qui rappelle la maison de grand-maman, il vaut mieux s’attabler au Dear Margaret. Loin du centre-ville, ce restaurant auréolé par la critique propose un service chaleureux et un menu qui évolue au gré des saisons. Le menu comprend des charcuteries et des fromages (dont plusieurs sont préparés sur place). Les pommes frites font définitivement la réputation de l’endroit.

2965 N, Lincoln Ave, Chicago

12. Faire du yoga avec des lapins

Chez Cuddle Bunnies, vous aurez la chance d'aligner vos chakras avec des lapins qui vous tourneront autour. Ce studio offre plusieurs activités holistiques et de mise en forme avec des lapins. Consultez leur calendrier et assurez-vous de faire une réservation lors de votre passage en ville.

2901 N Clark St, Chicago

13. Se délecter devant la cuisine grecque du Avli

Naomi Auger

Pour un voyage en Grèce, il n’y a pas meilleure adresse que le Avli. Plusieurs Chicagoans choisissent le Avli pour un dîner ou un souper. Sur place, le demi-poulet rôti avec patates grecques, citron et origan a énormément de succès. Sinon, vous trouverez sur le menu plusieurs spécialités grecques allant du fromage flambé Saganaki aux fameux gyros garnis généreusement de tzatziki. Aussi, un frappé martini, l’interprétation de l’espresso martini, mérite d’être essayé.

Plusieurs adresses

14. Faire des emplettes à Andersonville

Naomi Auger

Andersonville, c’est LE quartier à ne pas manquer lors de votre passage à Chicago. Ce qui caractérise le quartier est l’extraordinaire concentration de boutiques, cafés, galeries d’art et restaurants qu’on y trouve. Foursided, ENJOY, Early to bed, Chicatolia, Andale Market (adorable bodega) et la Galleria sur la rue Clark sont des immanquables. Aussi, le quartier accueille l’une des plus grandes communautés LGBTQ+ de Chicago. L’inclusion est donc une valeur phare du quartier et se ressent. Si vous prévoyez une virée à Andersonville, on vous conseille de laisser de la place dans vos valises! Elles risquent de se remplir vite!

15. Tester la cuisine péruvienne du Tanta

Naomi Auger

Une clientèle variée fréquente le Tanta, un restaurant péruvien animé, roi dans sa catégorie. On s’y rend pour sa cuisine Nikkei qui mêle des influences péruviennes et japonaises. Si la température le permet, prenez place sur la terrasse sur le toit. Attendez-vous à une cuisine fraîche, colorée et réjouissante. Les plats sont conçus pour être partagés. Le pisco sour est un incontournable.

118 W Grand Ave, Chicago

16. Se balader dans le quartier Wicker Park

Wicker Park est une enclave résidentielle de Chicago. Elle fut d’ailleurs fondée au moment où Chicago acquit le statut de ville en 1837. Promenez-vous dans les rues et ne manquez pas de prendre en photo les jolies maisons Brownstone. Vous aurez l’impression d’appartenir à la ville pendant votre balade. Misez sur North Milwaukee Avenue pour expérimenter sa vie nocturne animée, ses restaurants et ses nombreux lieux de divertissement.

17. Manger des tacos au Big Star

Dans Wicker Park, les tacos tiennent la vedette du Big Star. Adoré des gens du quartier, plusieurs s’y donnent rendez-vous pour l’apéro ou pour le souper. Ne vous surprenez pas de voir une file devant l’établissement.

1531 N Damen Ave, Chicago

18. Souper au restaurant Girl and The Goat

Chaque soir, le restaurant Girl and The Goat de la chef Stephanie Izard attire les foules autour de plats raffinés. Ce restaurant pourrait rapidement devenir votre adresse favorite. Le menu propose d’alléchantes options allant des viandes aux fruits de mer. Réservez à l’avance !

Réservez ici

809 W. Randolph St., Chicago

19. Attraper un café et une pâtisserie au Goddess and The Baker

Pour débuter la journée du bon pied, un arrêt à Goddess and The Baker s’impose. L'impressionnante offre de pâtisseries et viennoiseries ne vous donnera qu’une seule envie: celle de repasser tous les matins. Le café y est d’ailleurs excellent. Vous retrouverez sur le menu des recettes originales comme le cold brew au feu de camp surmonté d’une guimauve grillée.

Plusieurs adresses

20. Manger des pâtes fraîches et faire des emplettes au Eataly

Eataly est un marché italien vibrant qui propose plusieurs comptoirs ,bars, restaurants et écoles de cuisine. On s’y rend pour faire des trouvailles italiennes et pour déguster une cuisine traditionnelle. Le comptoir à pizza est idéal pour un dîner rapide sur le pouce.

43 E Ohio St, Chicago

21. Boire un verre sur une terrasse sur un toit

Naomi Auger

Après une journée occupée de visites, il n’y a rien de mieux qu’une terrasse pour décompresser. Misez sur le centre-ville pour trouver des terrasses surélevées où conclure la soirée. The Up Room, au 13e étage de l’hôtel The Robey (2018 W North Ave), propose un décor mid-century modern et est souvent fréquenté par les «locaux». Sinon, le rooftop du Aba (302 N Green St 3rd Floor), un restaurant méditerranéen, fait parler de lui grâce à son joli décor et sa grande liste de vins, bières et cocktails.

22. Admirer le tableau de George Seurat au Chicago Art Institute

Naomi Auger

Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte est un tableau de Georges Seurat, exposé à l'Art Institute of Chicago. Un peu comme dans le film Ferris Bueller's Day Off, il est impossible de ne pas demeurer captivé par les nombreux coups de pinceau (picots) sur la toile. De son côté, le musée abrite plusieurs oeuvres cultes dont l'Autoportrait de Van Gogh, Les Nymphéas de Monet, Saint Martin et le Mendiant d'El Greco, Nighthawks d'Edward Hopper, et, la Joconde américaine, American Gothic, de Grant Wood.

111 S Michigan Ave, Chicago

23. Flâner à la plage

Donnant sur le lac Michigan, plusieurs plages s’étirent à proximité du centre-ville de Chicago. Elles se démarquent par leur sable blanc et doux. Nos favorites sont Montrose Avenue Beach (la plus grande plage de Chicago), Oak Street Beach et Montrose Avenue Beach. Selon la période, la température de l’eau permet la baignade.

24. Prendre un verre au The Violet Hour dans Wicker Park

Sacré le bar le plus romantique de Chicago par les locaux, The Violet Hour, dans Wicker Park, promet de gagner vos cœurs lors de votre séjour. Détendez-vous dans ce cadre aux lumières tamisées et au décor coloré. Souvent récompensé pour ses concoctions artisanales, pensez à commander un cocktail, plutôt qu’une bière, lors de votre passage.

1520 N Damen Ave, Chicago

25. Tester l’expérience Omakase au Hinoki Sushiko

De loin une des expériences culinaires à ne pas manquer à Chicago. En retrait du centre-ville, vous devrez sans doute prendre un taxi pour vous rendre au Hinoki Sushiko. Dans un décor sublime, l’endroit propose une cuisine hors des sentiers battus avec un concept sur deux étages. Au rez-de-chaussée, un concept Izakaya est offert à la clientèle alors qu’au deuxième, c’est l’expérience Omakase qui fait parler d’elle. Tournez-vous vers cette option pour le souper. Un chef y prépare 15 services. Attablés au bar, vous pourrez témoigner de ses nombreuses techniques et vous délecter devant les poissons frais servis.

1465 W Willow St, Chicago

Se déplacer

Le transport en commun demeure votre meilleure option pour circuler aisément à Chicago. La ville est munie de deux lignes de train et dessert les banlieues et le centre-ville. Vous pouvez consulter les horaires des bus et métro sur le site Transit Chicago ou à l’aide d’applications mobiles telles que Citymapper, Transit ou encore Moovit. Les billets de métro coûtent 2,50$ US l’unité et vous paierez 2,25 $ US pour un passage en autobus. Sinon, une passe illimitée pour 24h, 3 jours et même 7 jours sont offertes.

Se loger

Les hôtels abondent dans le centre-ville de Chicago nommé «The Loop». Plusieurs d’entre eux se situent dans des bâtiments centenaires. C’est le cas pour le Freehand Hotel, parfaitement situé dans le North End, à deux minutes du Magnificent Mile et à 15 minutes de la plage. L’hôtel à la décoration «hipster» à souhait propose des chambres d’hôtel aussi bien que des lits en dortoirs. Il convient à tous les budgets. Sinon, dormir dans un Airbnb peut être une idée si vous désirez économiser des sous. Comme pour toute grande destination touristique, les prix dépendent largement de la saison. Attendez-vous à payer le grand prix durant le festival Lollapalooza.

Ce voyage a été rendu possible grâce à Choose Chicago.

Assurez-vous de suivre nos nouveaux compte Silo Voyage sur Instagram et TikTok pour des inspirations et d'autres astuces voyage !

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s