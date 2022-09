«IT'S CORN!»: ce jeune amoureux de maïs devient viral sur TikTok

Partager







Si vous êtes des utilisateurs de TikTok ou d’Instagram, vous avez sûrement déjà fait la rencontre de Tariq, l’enfant qui aime le plus le maïs au monde. La vidéo a été reprise partout et de plein de façons différentes, et voici pourquoi.

• À lire aussi: Cet homme se fait une paille avec une saucisse hot-dog et on est confus

• À lire aussi: La chanson de Cornemuse devient virale sur TikTok et gâche notre enfance

La chaîne YouTube Web Recess Therapy rencontre des enfants afin d’avoir leur vision du monde et leur avis sur des questions de «grandes personnes».

Le résultat est souvent comique mais cette fois-ci c’est à tomber par terre, et c'est rapidement devenu viral.

Tariq, le jeune amoureux du maïs, ou blé d’inde pour le commun des Québécois, exprime son amour pour cette plante de la famille des Poacées avec une belle naïveté qui a séduit les foules.

Son engouement pour le maïs est tout simplement adorable:

La vidéo originale a ensuite été reprise par d’autres youtubeurs qui en ont fait une chanson qui est aussi devenue virale:

Plusieurs personnalités d’ici ont participé à cette tendance:

@quebecsolidaire On aime ça les épluchettes. On adore le blé d'Inde du Québec. ♬ son original - Québec solidaire

Les créateurs de la chanson, les Gregory Brothers, ont mentionné qu’une part des redevances qu’ils toucheront sera accordée à Tariq et à l’animateur de Web Recess Therapy Julian Shapiro-Barnum.

C’est vrai que c’est bon du blé d’inde.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s