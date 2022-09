Nos stars Netflix préférées brillaient sur le tapis rouge du Festival international du film de Venise

Partager







Les stars de Riverdale, Bridgerton, Stranger Things, Outer Banks, et plus encore étaient de la partie pour le Festival international du film de Venise et les looks étaient à couper le souffle.

Du 31 août au 10 septembre 2022, le cinéma est célébré devant les paysages paradisiaques de Venise en Italie. Pour l’occasion, plusieurs acteurs et actrices qu’on adore se sont mis sur leur 31.

Voici les plus beaux looks aperçus à la Mostra de Venise :

Camila Mendes

Sadie Sink

AFP

Simone Ashley

Lili Reinhart

Gavin Leatherwood

Regé-Jean Page

Quintessa Swindell

AFP

Barbara Palvin et Dylan Sprouse

Instagram @realbarbarapalvin

Zión Moreno

Mais il n’y avait pas que des stars de Netflix, bien sûr!

Emma Chamberlain

Florence Pugh

AFP

Harry Styles

AFP

Maude Apatow

Timothée Chalamet

Sydney Sweeney

Wow!

