Ubisoft: Tencent injecte 300 millions d’euros dans Guillemot Brothers Ltd, l’actionnaire de référence

Mardi midi, Ubisoft a annoncé la prise de participation minoritaire du géant chinois Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited, l’actionnaire de référence du studio français.

Selon le communiqué de presse, l’investissement de Tencent s’élève à 300 millions d’euros, soit 200 millions d’euros en acquisition de titres et 100 millions d’euros d’augmentation de capital. Ce faisant, Tencent fera l’acquisition de 49,9 % du capital de Guillemot Brothers.

«L’élargissement du concert avec Tencent renforce l’ancrage de l’actionnariat de référence d’Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme», a commenté Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft.

Ubisoft maintient que la gouvernance reste inchangée et que le maintien du contrôle est exclusif à Guillemot Brothers Limited par la famille Guillemot. De plus, Tencent ne sera pas représentée au conseil d’administration et n’aura aucun droit d’approbation ou de véto opérationnel.

«Dans un contexte où les plateformes et les modèles économiques convergent, cette opération, qui valide notre stratégie et met en évidence la forte valeur intrinsèque des actifs que nous avons bâtis sur le long terme, est une excellente nouvelle pour nos équipes, joueurs et actionnaires», ajoute Guillemot.

Du côté de Tencent, «Nous sommes ravis d’étendre notre engagement avec les fondateurs, la famille Guillemot, Ubisoft continuant de développer des expériences de jeu immersives, et de porter sur mobile plusieurs des franchises AAA les plus connues d’Ubisoft», déclare Martin Lau, président.

