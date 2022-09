Un gars a gagné le «championnat d’être étendu longtemps» et son record est complètement ridicule

Partager







Un Monténégrin surnommé Knele a remporté les honneurs du «championnat de celui qui resterait étendu le plus longtemps» de son pays.



Le 12e championnat annuel du gars qui reste étendu le plus longtemps par terre s’est récemment tenu dans le village de Brezna, au Monténégro, et après de très loooongues heures d’action palpitante, un grand vainqueur a été couronné.

Mais avant de vous dévoiler le record ahurissant établi par ce nouveau champion, expliquons ce qu’est un «championnat d’être étendu longtemps».



Un «championnat d’être étendu longtemps» consiste comme son nom l’indique à s’étendre au sol et à attendre que le temps passe.



Éventuellement, les participants commencent à ressentir le besoin de bouger, de s’étirer, de marcher, de faire des jumping-jacks, mais ils n’ont pas le droit.

Pour passer le temps, ils ont cependant le droit d’utiliser des téléphones ou des livres.

Ils ont aussi le droit d’aller aux toilettes une fois à chaque période de huit heures.

Cette année, le roi de la détente au sol Žarko Pejanović, surnommé Knele, a terrassé un à un ses huit adversaires et a passé...croyez-le ou non.... soixante (60) heures couché par terre.



«Ce n'était pas difficile. Croyez-moi, je ne me suis même pas échauffé», a déclaré le maître de la relaxation à un média local.

Pour sa victoire, le héros de la décontraction a remporté 350 euros, un déjeuner pour deux dans un restaurant, une fin de semaine dans un village thématique et une expérience de rafting.

Mais là, on le sait ce que vous vous dites.

Vous vous dites: «Ben voyons donc! Même moi, je pourrais faire ça. En fait, je l’ai probablement déjà fait la fois où j’étais lendemain de brosse et que j’ai bingewatché les 15 saisons de Supernatural!».



Vous avez raison de vous dire ça.

On s’est tous dit ça.

Mais c’est pas nous qui va aller faire du rafting en fin de semaine...



C’est Knele.

