Une vedette du soccer et son entraîneur se moquent des GES émis par le jet privé de l'équipe

Partager







L’entraîneur du Paris Saint-Germain (PSG) ne s’est pas fait d’amis chez les environnementalistes lorsqu'il s'est moqué des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par son équipe, laquelle a opté pour le jet privé plutôt que pour le train afin de faire l’aller-retour Paris-Nantes, le week-end dernier.

• À lire aussi: Une star française du soccer aurait été escroquée de 13 millions d'euros par son frère

• À lire aussi: Une vedette du foot visée par des commentaires homophobes

Christophe Galtier n'a pas semblé apprécier la question des journalistes, lundi.

Ces derniers ont demandé à l'entraîneur de réagir à la polémique entourant la diffusion d'une vidéo sur Twitter dans laquelle il est possible d'apercevoir certaines têtes d’affiche du PSG confortablement assis dans le jet de l'équipe.

«Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile», a-t-il répondu, lors d’une conférence de presse tenue ce lundi.

Cette réponse a semblé faire rire l’attaquant Kylian Mbappé, qui accompagnait son entraîneur.

Le mépris du coach du PSG Christophe Galtier



Et le long rire de @KMbappe



Quand @LCI #toutestpol leur demande une réaction au patron des TGV qui leur propose un train privatisé plutôt qu’un jet privé pour faire Paris-Nantes.



RDV demain, 11h, sur la 26#Mbappe #Galtier #lti pic.twitter.com/7LsMpM6QMI — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) September 5, 2022

«Et vous, les jets privés, le jet Paris-Nantes, vous en pensez quoi?», a demandé un journaliste au joueur. «Oh, j’en pense rien, moi», a simplement rétorqué le joueur vedette de 23 ans, tout sourire, avant de partir.

Dimanche, le directeur de la branche TGV et Intercités de la société ferroviaire française SNCF, Alain Krakovitch, a interpellé le onze parisien sur son choix de transport pour aller à Nantes.

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité 🌎 🙂 https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022

«Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs: sécurité, rapidité, services et écomobilité», écrit-il sur Twitter.

Un tollé politique

La pirouette ironique de l’entraîneur de PSG a suscité de vives critiques chez les partisans, mais aussi au sein de la classe politique.

«La réaction de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique», a critiqué mardi la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Pour sa part, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a vivement critiqué les propos de l’entraîneur.

Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil ???? On se réveille les gars ??? Ici c’est Paris @PSG_inside @PierreRabadan @egregoire @David_Belliard https://t.co/wnZi7vMJyA — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 5, 2022

«Non, mais ça va pas, de répondre des trucs pareils???? On se réveille, les gars???», a-t-elle écrit.

En se montrant détaché des questions environnementales, Mbappé a en tout cas raté une occasion d’apparaître comme un «excellent ambassadeur» pour promouvoir de meilleures pratiques, estime la climatologue Valérie Masson-Delmotte, lors d’une entrevue sur les ondes de France Inter.

«Les propos qu’il peut avoir, les gestes qu’il aura, ça aura une influence largement supérieure à tout ce que les scientifiques peuvent dire ou faire, parce qu’il fait rêver, il inspire de nombreuses personnes.»

– Avec les informations de l’AFP