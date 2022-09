William de l’île de l’amour victime d’une agression armée au travail

Partager







William Lepage, qu’on a connu pendant la deuxième saison de l’île de l’amour, a été victime d’une agression armée pendant qu’il travaillait dans un resto-bar.

C’est la mère de William qui a rapporté les faits dans une publication sur Facebook.

William s’est confié à la page QC Scoop et voici comment la situation s’est produite:

«Je servais une de mes tables. En marchant pour m'y rendre, j'ai été accroché sur ma droite ce qui m'a fait accrocher la personne sur ma gauche. [La personne] a renversé un peu de bière. Je voulais lui refaire une bière gratuitement, mais je n'ai pas eu le temps de lui offrir. Je me suis retrouvé avec l'oreille et la joue ouverte. Je suis sorti de l'hôpital hier avec 12 points de suture et 16h perdues de ma journée».

On espère que tout ira bien pour lui.

On suggère aussi aux gens de se calmer les nerfs.

