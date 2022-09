Encoche « dynamique », puce A16 Bionic plus puissante et connexion satellitaire pour les nouveaux iPhone 14 et 14 Plus

Partager







Apple présente ses deux nouveaux téléphones iPhone dotés d'un système photo plus puissant qui inclut un énorme bond en avant dans les performances en basse lumière, de capacités de connectivité avancées avec la 5G et l'eSIM.

Les nouveaux iPhone 14 sont disponibles en 6,1 pouces et 6,7 pouces (version 14 Plus) et assemblés dans un châssis aluminium de qualité aérospatiale, disponibles en cinq finitions. Aux dires d’Apple, l'iPhone 14 Plus bénéficie de la meilleure autonomie jamais offerte par un iPhone. Les deux modèles sont dotés d'une conception interne actualisée pour de meilleures performances thermiques, des écrans Super Retina XDR avec technologie OLED prenant en charge 1200 nits de luminosité HDR maximale, un rapport de contraste de 2 000 000:1 et Dolby Vision.

L’iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont équipés d’écrans Ceramic Shield – exclusifs à l'iPhone et plus résistants que n'importe quel autre verre pour téléphone intelligent – et sont protégés des déversements et accidents courants grâce à leur résistance à l'eau et à la poussière.

La fameuse encoche en haut de l'écran des modèles 14 Pro subit une transformation pour mieux s'adapter aux notifications qui peuvent parfois déranger.

Apple La nouvelle encoche sur les version 14 Pro

Apple

Rayon photo

Le nouvel appareil photo principal livre une résolution de 12 Mpx grâce à un capteur plus grand, un nouvel appareil photo frontal TrueDepth, un capteur photo ultra grand-angle Ultra Wide et le Photonic Engine pour un bond de géant dans les performances en basse lumière.

Apple Système double caméra sur les versions 14 et 14 Plus

Parlant du matériel et du logiciel d’imagerie, la fonction Photonic Engine améliore les performances en basse et moyenne lumière pour les photos de toutes les caméras : jusqu'à 2 fois sur la caméra Ultra Wide, 2 fois sur la caméra TrueDepth et un impressionnant 2,5 fois sur la nouvelle caméra principale.

Aussi, Photonic Engine permet cette augmentation spectaculaire de la qualité en appliquant les avantages computationnels Deep Fusion plus tôt dans le processus d'imagerie pour fournir des détails extraordinaires, préserver les textures subtiles, fournir de meilleures couleurs et conserver plus d'informations dans une photo, d’après le communiqué livré par Apple.

Apple Système triple caméra sur les versions 14 Pro

Cet appareil photo frontal TrueDepth procure une ouverture ƒ/1.9 qui permet de meilleures performances en basse lumière pour les photos et les vidéos. Utilisant l'autofocus pour la première fois, il peut faire la mise au point encore plus rapidement en basse lumière et capturer des photos de groupe de plus loin.

Un nouveau mode Action pour des vidéos incroyablement fluides qui s'adaptent aux secousses, mouvements et vibrations importants, même lorsque la vidéo est capturée au milieu de l'action.

L'appareil photo Ultra Wide, offrant une perspective unique pour des photos plus larges et des améliorations aux photos en basse lumière avec Photonic Engine.

Le mode cinématique, désormais disponible en 4K à 30 images par seconde et 4K à 24 images par seconde.

Détection des collisions et SOS d'urgence par satellite

Voici un élément de sécurité qui risque de plaire à bien des gens. Toute la gamme de l'iPhone 14 introduit des capacités d’assistance d'urgence en cas d’accident.

Grâce à un nouvel accéléromètre double cœur capable de détecter des mesures de force G allant jusqu'à 256 G et à un nouveau gyroscope, la fonction Crash Detection sur iPhone est capable désormais de détecter un grave accident de voiture et d’appeler automatiquement les services d'urgence lorsqu'un utilisateur est inconscient ou incapable d'atteindre son iPhone.

Ces capacités s'appuient sur des composants existants, comme le baromètre, qui peut désormais détecter les changements de pression dans l'habitacle, le GPS, qui fournit des données supplémentaires pour les changements de vitesse, et le microphone, qui peut reconnaître les bruits forts caractéristiques des graves accidents de voiture.

Lorsqu'elle est combinée avec la montre Apple Watch, la fonction Crash Detection exploite de manière transparente la force unique des deux appareils pour apporter de l'aide aux utilisateurs de manière efficace. Lorsqu'un accident grave est détecté, l'interface d'appel des services d'urgence apparaît sur l'Apple Watch, car elle est plus susceptible d'être à proximité de l'utilisateur, tandis que l'appel est passé par l'iPhone s'il est à portée pour la meilleure connexion possible.

Apple iPhone 14 et 14 Plus

Connexion satellitaire

La gamme iPhone 14 introduit également la fonction Emergency SOS par satellite, qui combine des composants personnalisés profondément intégrés à un logiciel pour permettre aux antennes de se connecter directement à un satellite, ce qui permet d'envoyer des messages aux services d'urgence en dehors de la couverture cellulaire ou Wi-Fi.

Comme vous le savez, les satellites tournent autour de la Terre à plusieurs milliers de kilomètres/heure, si bien qu’il faut parfois plusieurs minutes pour que les messages soient transmis. Comme chaque seconde compte, avec Emergency SOS via satellite, l'iPhone pose en avant-plan quelques questions essentielles pour évaluer la situation de l'utilisateur, et lui indique où pointer son téléphone pour se connecter à un satellite.

Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite relayés à des centres où travaillent des spécialistes formés par Apple, qui peuvent appeler à l'aide au nom de l'utilisateur. Cette technologie révolutionnaire permet également aux utilisateurs de partager manuellement leur emplacement par satellite avec l’appli Localiser lorsqu'il n'y a pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi, ce qui procure un sentiment de sécurité lors de randonnées ou de camping hors réseau. Emergency SOS via satellite sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada en novembre et le service sera gratuit pendant deux ans.

Puce A15 Bionic

La puce graphique A15 Bionic dispose de 5 cœurs pour offrir des graphismes encore plus fluides pour les applications vidéo et les jeux haute performance, selon Apple. Frugal, il donne une autonomie impressionnante et protège la confidentialité et la sécurité avec Secure Enclave. La puce principale à 6 cœurs gère les tâches exigeantes de manière fluide et efficace, et le Neural Engine à 16 cœurs est capable d'effectuer 15,8 milliards d'opérations par seconde, ce qui permet des calculs d'apprentissage automatique encore plus rapides pour les fonctionnalités d'iOS 16 et les expériences d'applications tierces.

Apple

Puce eSIM au lieu de la carte SIM

L’eSIM permet aux utilisateurs de se connecter facilement ou de transférer rapidement leurs forfaits existants sous forme numérique, constitue une alternative plus sûre à la carte SIM physique et permet de disposer de plusieurs forfaits cellulaires sur un seul appareil. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus suppriment donc la traditionnelle fente SIM pour les modèles américains, ce qui permet aux utilisateurs de configurer plus rapidement et plus facilement leurs appareils.

Prix canadiens et disponibilité

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus seront disponibles dans les coloris minuit, bleu, starlight, violet et (PRODUCT)RED dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Les acheteurs canadiens pourront précommander l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus à partir de vendredi 9 septembre, et seront disponibles à partir du vendredi 16 septembre pour l’iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus à partir du vendredi 7 octobre. Dates similaires pour les version Pro et Pro Max.

Le service SOS d'urgence par satellite sera disponible à partir de novembre aux États-Unis et au Canada, et le service sera inclus gratuitement pendant deux ans avec l'activation de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus.

iPhone 14 : 1099 $

iPhone 14 Plus : 1249 $

iPhone 14 Pro : 1399 $

iPhone 14 Pro Max : 1549 $

En terminant, le nouveau système iOS 16 sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite ce lundi 12 septembre.