PS5: la nouvelle mise à jour comprend la prise en charge du 1440p et d’autres nouvelles fonctionnalités

Partager







Mercredi matin, Sony a déployé une mise à jour du logiciel système de la PS5 pour les joueurs du monde entier. Cette mise à jour ajoute de nouvelles fonctionnalités, telles que la sortie vidéo en 1440p et les listes de jeux.

• À lire aussi: PlayStation dévoile sa nouvelle collection «Grey Camouflage» [VIDÉO]

• À lire aussi: The Last of Us Part 1: j’ai voulu prendre des photos des moments forts, mais j’ai dérapé

L’option 1440p, qui était en test dans la version bêta du logiciel système, est désormais accessible à tous. Ainsi l’utilisateur pourra changer la résolution de sa console et avoir le choix entre 1080p, 1440p et 4K. Bien entendu, la sortie vidéo en 1440p sur PS5 nécessite un téléviseur ou un moniteur prenant en charge les résolutions 1440p en 60 Hz ou 120 Hz.

Selon la publication partagée sur le blogue officiel, la mise à jour comprend également l’ajout de fonctionnalités sociales. Ainsi, les joueurs pourront dorénavant demander le partage d’écran à un membre d’un groupe, changer l’affichage du profil des nouveaux amis et recevoir les notifications pour rejoindre plus rapidement la partie d’un ami depuis le chat de groupe.

D’autres nouvelles fonctionnalités permettent à l’utilisateur de comparer l’audio 3D et l’audio stéréo sur un même écran et d’accéder plus facilement aux Activités en cours depuis les portails de jeux.

Courtoisie Sony PlayStation

Nouvelles fonctionnalités de l’application PS App

En même temps que la mise à jour du logiciel système de la PS5, Sony a également déployé des nouveautés sur l’application PSS App, pour Android et iOS.

Les utilisateurs pourront désormais lancer une session PS Remote Play directement depuis l’app sur leurs appareils. Il sera également possible de demander à un membre du groupe, jouant sur PS5, de lancer une session en Partage d’écran et de visionner sa séance de jeu via l’application.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s