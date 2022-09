Québec solidaire veut construire une nouvelle ligne mauve de métro

Partager







Québec solidaire propose de construire une nouvelle ligne de métro. La ligne mauve comprendrait huit stations et relierait l’Est de Laval et le centre-ville de Montréal, en passant par Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Rosemont et le Plateau Mont-Royal.

Gabriel Nadeau-Dubois a dévoilé mercredi cette pièce maîtresse de son plan Révolution transport, lors d’une conférence de presse dans la circonscription de Camille-Laurin, à Montréal.

En plus de la nouvelle ligne mauve, QS propose de prolonger la ligne verte d’une station à l’est et de la ligne orange sur deux stations jusque dans l’ouest de Laval.

Québec solidaire prévoit aussi:

80 km de tramway: un axe est-ouest entre Lachine et Pointe-aux-Trembles (avec des antennes vers Repentigny et Terrebonne), un axe nord-sud dans l’axe du boulevard Lacordaire, un réseau sur la Rive-Sud passant par les boulevards Taschereau et Roland-Therrien.

100 km de SRB: sur différents axes à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud.

Plus de 100 km de nouvelles voies réservées.

Une connexion entre le REM et la gare de Dorval, afin de mieux relier ce réseau au service de train de banlieue.

La formation politique évalue le coût de l'ensemble des projets à 47 milliards $ d’ici 2030.