Voici où consulter un dentiste ou avoir des soins dentaires à rabais

Partager







Les soins de santé buccodentaire peuvent creuser tout un trou dans un budget, surtout si on attend avant de se faire soigner. Voici une liste de ressources qui offrent des soins dentaires à prix réduit au grand public, mais qui s'adressent plus spécifiquement aux personnes à faible revenu et aux étudiants.

• À lire aussi: Facture de 20 000$ pour des soins dentaires

• À lire aussi: Devrait-on rembourser les soins dentaires? Voici les positions des partis

Les cliniques universitaires

Les facultés de médecine dentaire de l'Université de Montréal, de l'Université McGill et de l'Université Laval (à Québec) ont chacune une clinique dans laquelle les patients sont soignés par des étudiants, sous l'encadrement de professeurs. Elles sont ouvertes à tous.

L’avantage : Les prix sont beaucoup plus abordables qu’en clinique privée, allant jusqu’à moitié prix pour la plupart des soins.

Le désavantage : La liste d’attente est très longue et le nombre d’inscriptions limité.

*

Cliniques d’enseignement d’hygiène dentaire

Dans ces cliniques-écoles qui forment les futurs hygiénistes dentaires, on offre au grand public des traitements de base tels que le nettoyage, la prise de radiographies ou encore le détartrage.

À Montréal et dans les environs, on en retrouve au Collège de Maisonneuve, au Collège John Abbott, au Cégep Édouard-Montpetit et au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.

En région, il y en a au Cégep de Chicoutimi, au Cégep de Trois-Rivières, au Cégep Garneau, au Cégep de Saint-Hyacinthe et au Cégep de l’Outaouais.

L’avantage : Des nettoyages très abordables, autour des 50$.

Le désavantage : Ce ne sont que des traitements de base qui y sont offerts, on ne prend pas de cas difficiles. Il faut être également patient et prévoir 2 à 4 heures par visite.

*

La clinique dentaire Jim Lund

La Clinique dentaire Jim Lund offre des soins de santé buccodentaires aux personnes à faible revenu qui n’ont aucune assurance privée ou gouvernementale et aux personnes sans domicile fixe.

L’avantage : Tous les soins buccodentaires sont gratuits.

Le désavantage : Seulement les résidents de Montréal sont admissibles et la l’attente peut prendre jusqu’à 90 jours.

*

Clinique des Jeunes de la rue du CSSS Jeanne-Mance

La Clinique des Jeunes de la rue offre des soins dentaires aux jeunes de 14 à 25 ans en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

L’avantage : Tous les soins buccodentaires sont gratuits et sont accessibles aux jeunes provenant des autres provinces ou qui sont en transit à Montréal.

Le désavantage : Seulement les résidents Montréalais sont admissibles et la liste d’attente peut prendre jusqu’à 90 jours.

*

Assurances dentaires pour les étudiants et étudiantes universitaires

L’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) offre des assurances automatiques à l’ensemble des étudiants et permet aux étudiants qui adhèrent à l’assurance annuelle de bénéficier des soins dentaires à moindre coût.

L’avantage : Tous les soins de base et les soins de prévention sont à 50% du prix en clinique. Des dentistes partenaires de l’ASEQ offrent également des rabais supplémentaires pour une couverture allant jusqu’à 80%. Si vous avez une famille, elle peut également bénéficier des assurances dentaires.

Le désavantage : L'adhésion annuelle aux assurances (soins de santé et soins dentaires) est de 400$ et apparaît sur vos frais de scolarité. Il y a aussi une limite de 1000$ par année et le régime ne s’applique qu’aux étudiants universitaires.