5 choses à savoir sur le château de Balmoral, là où la Reine est morte

Le monde entier a les yeux rivés vers l’Écosse, où la reine Élisabeth II s’est éteinte à l’âge de 96 ans.

«London Bridge is down.»

Entourée de sa famille au château de Balmoral, la reine est décédée après plus de 70 ans de règne, dans un endroit qui a beaucoup de valeur à ses yeux.

Elle y était depuis quelque temps en raison de ses problèmes de santé.

Voici 5 choses à savoir sur la dernière demeure de la reine Élisabeth II:

1. Le château a été construit entre 1853 et 1856

Le domaine Balmoral est dans la famille royale depuis plus de 170 ans. Il avait été acquis par le Prince Albert en 1852 pour l’offrir en cadeau à son épouse, la reine Victoria.

2. Le domaine couvre une superficie de 20 000 hectares

On n’a évidemment pas tous la même définition de résidence secondaire pour les vacances. Sur le domaine, on retrouve des forêts, des troupeaux de cerfs et des poneys.

3. La famille royale avait coutume de s’y rendre une fois par an

La reine Élisabeth II s’en servait comme maison de vacances l’été avec ses petits-enfants. La famille s’y rendait notamment pour le barbecue annuel de la famille royale.

4. Harry et William ont appris la mort de la princesse Diana au château de Balmoral

Le triste destin de la princesse Diana a troublé le monde entier. La famille royale a appris le décès de la princesse de Galles alors qu’elle était réunie à Balmoral.

La princesse Diana

5. La reine avait décidé de rester au château de Balmoral pour rencontrer la nouvelle Première ministre Liz Truss

C’était la première fois qu’un premier ministre est nommé à Balmoral depuis 1885.

