Céline Dion sort du silence pour rendre hommage à un vieil ami

Absente du devant de la scène depuis plusieurs mois, victime de soucis de santé, Céline Dion est enfin sortie du silence... afin de rendre hommage à son ami Michel Drucker !

En effet, le toujours sémillant présentateur de Vivement dimanche soufflera le 12 septembre prochain ses 80 bougies, et pour l'occasion, plusieurs de ses proches se sont associés à Paris Match pour célébrer sa vie.

«Tu as connu, tu as reçu, aidé et aimé tout ce que le métier des arts et du spectacle a de meilleur. Tu as donné la chance à de jeunes débutants comme moi, de se faire connaître grâce à l’énorme pouvoir de diffusion et de promotion de tes émissions», écrit sa grande amie Céline Dion, que Michel Drucker avait reçue à ses touts débuts, voilà quarante ans.

«Tu es entré dans les cœurs par la petite fenêtre de l’audiovisuel, ils ne veulent plus, ne peuvent plus te laisser partir. Que la fête continue encore longtemps... Bon anniversaire cher Michel! Je t’aime», conclut sa fidèle amie Céline Dion.

