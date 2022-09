Justin Trudeau et le monde politique réagissent à la mort de la reine Élizabeth II

Partager







Les hommages n’ont pas tardé à affluer suite à la nouvelle du décès d’Élisabeth II, jeudi après-midi.

«C’est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès de la plus longue souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle était une présence constante dans nos vies - et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays», a écrit le premier ministre Justin Trudeau sur Twitter.

«La reine Elizabeth II a vécu une vie d’histoire et de devoir. Elle était aussi une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère. Mes pensées vont aujourd’hui à sa famille qui a perdu un véritable pilier dans leurs vies», a écrit le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, l’un des premiers à avoir réagi.

Le dirigeant du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a aussi rendu hommage à la défunte monarque.

«Au nom de tous les élus, équipes et membres du Bloc québécois, j’adresse au peuple d’Angleterre et à la famille de Sa majesté Elizabeth II nos plus sincères condoléances. Elle aura été au cœur d’un siècle de trouble avec le désir d’y être une force positive», a-t-il indiqué.

En pleine campagne électorale, la cheffe libérale Dominique Anglade a soutenu que la souveraine était une figure marquante de l’histoire.

«[Elle] a dédié sa vie au service public. Elle aura traversé plusieurs moments charnières de notre époque, toujours avec grande dignité. Toutes mes pensées accompagnent sa famille et le peuple britannique», a-t-elle déclaré sur Twitter.