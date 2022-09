Marvel: LEGO dévoile un buste gigantesque de Black Panther [PHOTOS]

Partager







LEGO rend hommage à King T’Challa avec un buste de Black Panther «presque grandeur nature», dont la sortie est prévue le 1er octobre.

Offert à 449,99 $, le buste de Black Panther a de quoi faire rêver les plus grands fans de Marvel. Destinée à un public adulte, la réplique du superhéros est presque à l’échelle et fera une belle pièce de collection à afficher dans la maison.

LEGO

LEGO

L’ensemble comprend 2961 pièces et mesure 46 cm de haut et 39 cm de large. De plus, les mains sont détachables et présentent des doigts articulés pour une exposition personnalisée.

LEGO

LEGO

L’ensemble LEGO #76215 Black Panther de collection arrive le 1er octobre 2022 en magasin et en ligne.

