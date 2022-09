Sur la touche à long terme: Carey Price publie un message poignant sur les réseaux sociaux

Partager







«Je veux seulement remercier tout le monde qui a été d’un grand support au cours des dernières semaines, mois et années. Ce fut des moments très émotifs pour moi. Merci (en français). Go Habs Go !»

Moins de 24 heures après avoir vu son nom être inscrit sur la liste des joueurs blessés à long terme, Carey Price a écrit ce message sur son compte Instagram jeudi matin. Cette déclaration était accompagnée d’une photo sur laquelle on voit un chapeau de cowboy et une plume qui sont installés sur le tableau de bord de son camion.

En arrière-plan, on voit un paysage avec une forêt et des montagnes. On ne voit pas le visage du gardien ou d’un membre de sa famille. C’est à l’image de l’homme et de l’athlète.

On peut décoder ce message de plusieurs façons. Il y en a une qui est plus évidente que les autres. En écrivant ces mots, il pourrait dire, de façon indirecte, qu’il ne remettra plus ses jambières de gardien.

Du même coup, sa carrière de 15 ans dans la LNH serait terminée.

Sa retraite officielle pourrait ne pas être annoncée avant la fin de la saison 2026. Ce qui pourrait retarder les différentes cérémonies pour célébrer sa longue carrière entre les poteaux.

Une autre image forte

Ce type de message est la suite logique pour Price. Après plusieurs traitements et visites chez plusieurs spécialistes, le numéro 31 est arrivé à un constat déchirant dans les dernières semaines.

Il ne sera pas en mesure de disputer la saison 2022-2023. Et par le fait même, il doit faire ses adieux à son sport de prédilection.

Cette décision semblait déjà se pointer à l’horizon à la fin de la dernière campagne du Canadien. Lors de son dernier match devant le filet, on se souvient qu’il avait salué son épouse Angela et ses filles dans les estrades du Centre Bell.

Une image forte qui donnait l’impression qu’on voyait Price dans l’uniforme du Tricolore pour une dernière fois.

Digne d’un téléroman

Après la participation du Canadien en finale de la Coupe Stanley, le dossier de l’état de santé de Price a fait les manchettes à plusieurs reprises.

Le gardien a subi une opération le 23 juillet 2021. Au départ, on parlait d’une convalescence de 10 à 12 semaines. Il aurait dû faire son retour au jeu au début de la saison régulière, mais ce ne fut pas le cas.

En octobre dernier, l’homme de 84 millions $ a intégré le programme d’aide de l’Association des joueurs de la LNH. Après une remise en forme de plusieurs semaines, il est revenu au jeu le 15 avril contre les Islanders de New York.

Lors d’un match à Ottawa, Price s’est à nouveau blessé au genou lors d’une collision avec son défenseur et un attaquant adverse. Ses déplacements sur la patinoire étaient pénibles. Il avait de la difficulté à se relever lorsqu’il devait effectuer un arrêt sur la glace.

Durant les derniers mois, l’athlète de 35 ans a bien essayé de s’entraîner, mais il était incapable de faire des mouvements de gardien de but. La douleur et l’enflure à son genou revenaient de façon systématique.

Voyant qu’il ne pourrait pas compter sur son gardien pour la prochaine saison, le directeur-général Kent Hughes a placé son nom sur la liste des blessés longue durée mercredi.

