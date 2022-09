Black Adam: une nouvelle bande-annonce explosive avec The Rock et Pierce Brosnan [VIDÉO]

Partager







Jeudi soir, DC a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le film Black Adam, donnant un avant-goût de la force que la Justice Society of America aura à déployer contre l’antihéros joué par Dwayne «The Rock» Johnson.

Se concentrant un peu plus sur quelques membres de la Justice Society of America, la bande-annonce n’est pas moins chaotique alors que plusieurs scènes de combat et de destruction s’enchaînent.

En plus d’avoir la chance de voir Doctor Fate (Pierce Brosnan), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) et Atom Smasher (Noah Centineo) et leurs pouvoirs en action, la vidéo nous montre pendant quelques secondes un aperçu de Amanda Waller, la fonctionnaire gouvernementale des films Suicide Squad et de la série télévisée Peacemaker, jouée par Viola Davis.

La bande-annonce nous donne également un premier aperçu du vilain du film. Il s’agit de Sabbac (Marwan Kenzari), un chef de la mafia russe qui possède le pouvoir d'un ancien démon.

Il faudra attendre encore quelques semaines avant de voir le prochain film de DC, qui promet de l’action à la seconde. Black Adam arrivera en salle le 21 octobre prochain.

