C’est quoi le problème avec les implants mammaires texturés, comme ceux qu’avait Hélène Boudreau?

Lorsque Hélène Boudreau s’est fait retirer ses implants mammaires, elle a été choquée d’apprendre qu’ils étaient texturés. Sur les réseaux sociaux, elle affirme que ces implants sont dangereux et qu’ils peuvent être cancérigènes. Est-ce vraiment le cas? On vous explique.

C'est pendant le week-end de la fête du Travail que «la fille de l’UQAM» est repassée sous le bistouri. Elle s’est fait retirer les implants qu’elle s’était fait poser en Tunisie.

«Je trouve que les faux seins c’est laid... encore là c’est une opinion personnelle durant tout (sic) ma vie j’ai aimé les faux seins. Maintenant, cette année je n’aime plus de tout je trouve ça affreux je veux juste ravoir mes seins naturels», avait-elle dit en avril dernier en parlant de sa décision.

Après son opération, celle qui s’est fait connaître pour avoir montré sa poitrine dans sa photo de finissante de l’UQAM s’est rendu compte que ces implants étaient texturés.

Pourquoi les implants sont-ils texturés?

Les implants texturés ont longtemps été en forte demande en raison de leur forme en goutte d’eau, qui offre un résultat plus naturel. La texture permet à l’implant de rester dans la même position une fois qu’il a été posé.

Ce type d’implants a d’abord été conçu pour les femmes qui subissent une mastectomie, c’est-à-dire l’enlèvement d’un sein, parce qu’il offre un meilleur résultat lorsqu’il n’y a plus de tissus mammaires.

«Quand on parle d’implants texturés, c’est comme un velcro», illustre la Dre Geneviève F. Caron, chirurgienne à la clinique de chirurgie plastique Évolution, à Montréal.

Quels sont les risques associés à ses implants?

Des études ont démontré que les implants mammaires texturés pouvaient être associés à un type de cancer rare qui s’attaque au système immunitaire, un lymphome anaplasique à grandes cellules, explique la Dre Caron.

Des études ont aussi démontré que plus un implant est texturé, plus le risque de développer un cancer par la suite est élevé, poursuit-elle.

La texture des implants cause un frottement qui peut provoquer ce cancer, poursuit-elle. Le risque d’inflammation est aussi plus élevé qu’avec des implants qui sont lisses.

«Mettre des implants mammaires, ça comporte toujours des risques, ça reste une chirurgie», souligne néanmoins la Dre Caron. Certaines femmes peuvent notamment développer des infections ou avoir des saignements.

Les implants texturés sont-ils interdits au Canada?

En 2019, Santé Canada a suspendu l’homologation des implants mammaires Biocell, de la compagnie Allergan, qui étaient fortement texturés. Les implants mammaires Mentor de Johnson & Johnson Inc., qui sont faiblement texturés, sont encore disponibles au Canada.

Même si les implants mammaires texturés sont aujourd’hui peu utilisés au pays, les chirurgiens peuvent en offrir à leurs patientes, soutient la Dre Caron.

Et si une femme a des implants texturés, elle fait quoi?

Santé Canada ne recommande pas aux femmes qui ont des implants de les faire retirer, précise la Dre Geneviève Caron.

«Santé Canada dit que le risque opératoire d’aller enlever les implants à tout le monde par une chirurgie est quand même élevé versus le risque d’avoir un lymphome anaplasique à grandes cellules.»

Est-ce risqué de subir une chirurgie esthétique à l’étranger?

Comme bien des femmes, Hélène Boudreau s’était fait poser des implants à l’étranger, où il faut débourser moins qu’ici pour la chirurgie.

En Tunisie, où elle s’était rendue, les prix varient entre 2500$ et 3500$, selon les prix affichés sur quelques sites que nous avons consultés. À la clinique Évolution, où travaille la Dre Caron, il faut prévoir au minimum 9100$ pour deux implants.

Les femmes qui décident de se rendre dans un autre pays pour une chirurgie plastique ne sont toutefois pas à l’abri de complications.

«Quand la chirurgie se complique et que ces patientes-là reviennent au Québec et viennent nous consulter, nous les chirurgiens plastiques québécois, c’est sûr que leur chirurgie de correction va coûter plus cher, parce que c’est une chirurgie plus complexe, plus longue et qui va demander plus de ressources», avance la Dre Caron.