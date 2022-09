Des Britanniques croient avoir aperçu la silhouette de la reine dans les nuages peu de temps après son décès

Partager







La Daily Mail a publié plusieurs photos étranges.

Vingt-quatre heures après le décès de leur souveraine bien aimée, les Anglais sont toujours sous le choc.

Ici, au Québec, on comprend que des personnes vivent de la douleur et on peut partager celle-ci jusqu’à un certain point, mais on garde les pieds sur terre: quand on regarde le ciel, on ne délire point.

Mais au Royaume-Uni, l’émotion est tellement vive pour certains des sujets de Sa Majesté qu’ils vont jusqu’à apercevoir la silhouette d’Elizabeth II dans les nuages.

Le fameux quotidien britannique The Daily Mail a publié certaines photos prises par ses lecteurs, et on est dans l’ordre du fantasmagorique.

Il y a celle-ci, sans doute la plus évidente, où l'on verrait Elizabeth coiffée de son chapeau fétiche.

Capture d'écran / dailymail.co.uk

Il y a celle-ci où l’on pourrait croire que c’est le bonhomme Pillsbury (ou un tire-bouchon) qui est mort.

Capture d'écran / dailymail.co.uk

Il y a celle-ci où l’on observerait la mère de Charles III de profil.

Capture d'écran / dailymail.co.uk

Il y a celle-ci où elle porterait encore son chapeau (mais où elle se gratterait le front?)

Capture d'écran / dailymail.co.uk

Et il y a celle-ci que... mmmfh... je... on...bof...



Capture d'écran / dailymail.co.uk

Les Britanniques endeuillés sont peut-être victimes d’hallucinations collectives. Qui sait?

Par contre, le majestueux double arc-en-ciel qui est apparu au-dessus de Buckingham Palace dans les instants suivant l’annonce du décès de Sa Majesté, ils ne l’ont pas imaginé: c’est arrivé pour vrai!

✅ True. We've included in our story several pictures that were captured by people who witnessed the double rainbow. Read on for more. https://t.co/UMCg3004qZ — snopes.com (@snopes) September 8, 2022

