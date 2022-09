Plein de vedettes québécoises se sont fait piéger par ce tiktokeur au téléphone

Partager







Max Rivest est un créateur de contenus qui a beaucoup gagné en popularité récemment grâce à son concept où il piège des célébrités au téléphone et le résultat est pas mal comique.

On n’a plus 12 ans, les coups de téléphone ne sont plus censés être drôles, mais quand c’est une vedette qui se fait avoir, ça fait sourire..

Le Tiktokeur a publié une série de vidéos où il piège vos vedettes préférées.

Roxane Bruneau



Jean-Thomas Jobin



Yannick De martino

Guylaine Gagnon

Rafaëlle Roy

On a hâte de savoir qui sera sa prochaine victime!

