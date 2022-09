Les vrais gardiens des îles sauvages du Bas-Saint-Laurent: des citoyens unis pour préserver la biodiversité

Partager







Pour préserver la biodiversité, on peut espérer des actions gouvernementales... ou prendre les choses en main. C’est ce que font «les gardiens des îles du Bas-Saint-Laurent», un groupe de jeunes qui reprend le flambeau d’une initiative citoyenne qui permet de préserver la faune marine de plusieurs îles depuis les années 1980.

Tout d’abord, un peu de contexte. Les îles sauvages du Bas Saint-Laurent se situent à la hauteur de Rivière-du-Loup et on y trouve de nombreuses espèces d’oiseaux marins et de phoques.

Les îles font partie du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, au cœur de l’estuaire du fleuve.

En 1979, un groupe de militants dont fait partie le biologiste Jean Bédard − à qui on doit la création du parc national de la Jacques-Cartier − fondent l'organisme Duvetnor et trouvent le financement nécessaire à l’achat de plusieurs des îles. Elles étaient alors des propriétés privées, convoitées à des fins commerciales.

Jean Bédard, fondateur de Duvetnor

«Les jeunes ont compris que le combat n’est pas fini. Chaque jour, on doit s’assurer que la faune et la flore sont préservés comme il se doit», dit-il. Au fil des ans, la majorité des îles ont été acquises par le gouvernement et sont devenues des aires protégées. L’équipe de Duvetnor a gardé le mandat d’assurer la conservation et d’offrir un accès contrôlé au public. On vous présente les nouveaux gardiens.

«Il faut croire au pouvoir citoyen» - Arianne Jacques

C'est durant son baccalauréat en Environnement qu’Arianne a entendu parler du combat citoyen qui a mené à la protection des îles du Bas-Saint-Laurent, dont l’Île aux Lièvres (une des seules du parc marin qui soit accessible aux touristes). Dès qu’elle y a mis le pied, il y a trois ans, elle est tombée en amour avec les lieux.

Arianne Jacques

«J’admire ce travail que les fondateurs ont fait, pour s’assurer que les futures générations puissent encore admirer ce que la nature a de plus beau à nous offrir», dit-elle.

Arianne se fait le devoir d’informer un maximum de visiteurs de l’Île aux Lièvres que cet espace de conservation découle d’une initiative citoyenne. «Si des groupes citoyens continuent de se créer et de protéger d’autres portions du territoire, c’est comme ça qu’on va réellement préserver notre environnement, en sentant qu’on peut avoir un impact».

«Apprendre à contempler, c’est la première étape» - Marika Milani

La majorité des visiteurs à l’Île aux Lièvres sont souvent surpris que la randonnée pédestre soit la seule activité autorisée. «Tout d’abord on ne veut pas perturber les animaux ni la flore avec des activités comme le kayak ou le vélo, mais surtout, on veut que les gens réapprennent l’art de juste se poser et de contempler», raconte Marika Milani.

Marika Milani

La jeune femme a œuvré dans le milieu événementiel et festivalier durant une décennie avant que la pandémie ne frappe l’industrie. «Beaucoup de gens sont surpris que je veuille rester dans un lieu aussi paisible. Mais comme les autres visiteurs de l’île, je réalise combien c'est important de se connecter de façon pure et simple avec la nature, c’est comme ça qu’on trouve la vraie motivation de la préserver et de faire des sacrifices en ce sens.»

«Je ne vis plus d’écoanxiété» - Jean-Gabriel Morin

Pour Jean-Gabriel Morin, Montréalais d’origine qui a longtemps travaillé en marketing, le travail de gardien des îles a été une vraie révélation. «Je ne me suis jamais autant senti sur mon X. Je ne me demande plus si j’en fais assez [pour la planète]. Je sais que je contribue à son maintien, que je fais ma part.» Il espère que chaque personne réellement soucieuse du futur trouve, à sa façon, le moyen de poser des actions concrètes pour le maintien d’un écosystème.

Jean-Gabriel Morin

«Les espèces ont besoin de ces havres» - Olivier St-Pierre

C’est au début de sa vingtaine qu’Olivier a découvert les îles du Bas-Saint-Laurent et a tout de suite été séduit par la mission de Duvetnor. «On travaille pour les oiseaux avant tout, on s’assure qu’ils restent en tout temps les maîtres des lieux», dit-il.

Olivier St-Pierre

Vingt plus tard, celui qui agit dorénavant comme chef d’équipe à Duvetnor continue, chaque jour, de s’assurer que ses coéquipiers comprennent leur mission: éduquer pour conserver.

«On veut que les visiteurs voient les oiseaux, vivent ce moment magnifique de connexion avec la nature, mais en s'assurant de faire un minimum de dérangement.» Olivier rappelle que les îles sont des lieux propices pour la reproduction de nombreuses espèces marines, raison pour laquelle la majorité des îles sont des zones de conservation où la présence humaine est interdite.

Simon Laroche

Les îles du Bas-Saint-Laurent accueillent notamment l'eider à duvet, un canard marin, dont le duvet est collecté par l'équipe de Duvetnor pour aider au financement de leur mission de conservation.

