4 endroits pour de la tyrolienne ou via ferrata à Québec

Glisser dans le vide en tyrolienne ou admirer les charmes de la nature en via ferrata nous permet d’observer un paysage sous un angle différent.

Si vous hésitez entre l’une de ces techniques, sachez que toutes deux utilisent un fil de fer pour vous procurer adrénaline, frissons et vue à couper le souffle. La via ferrata est à mi-chemin entre la randonnée pédestre et l’escalade, tandis que la tyrolienne nous invite à survoler forêts et rivières à vive allure.

Voici 4 des plus beaux parcours pour de la tyrolienne ou de via ferrata à Québec et les environs:

L’automne, cet endroit est stupéfiant et vous offre une vue incomparable sur l’île d’Orléans. Plusieurs parcours sont proposés, dont un extrême qui vous amène tout près de la chute et qui vous permet d’entendre encore mieux le bruit de l’eau. Si vous choisissez plutôt la tyrolienne double, sachez qu’elle passe si près de la chute que vous sentirez une délicate bruine sur votre peau.

Voici le parcours, nommé ziptour, de sept tyroliennes dont quatre qui survolent la rivière Saint-Charles. La durée totale est d’environ 1h30. Parmi les autres activités sur le site, ponts de singe, filets à grimper, passerelles et balançoires avec une ballade remplie d’aventures dans les arbres.

Maniaques de plein air, c’est ici que ça se passe! Randonnées pédestres, canot, vélo de montagne, canyonisme et via ferrata. Pour cette dernière activité, d’une durée maximale de 2h30, plusieurs forfaits sont offerts. Vous pouvez même décider de prolonger votre activité avec une descente en rappel de 50 mètres et une triple tyrolienne d’une longueur totale de 150 mètres.

Situé à 30 minutes de la ville de Québec, ce parcours d’aventure aérien offre une vue imprenable sur le lac Saint-Joseph! Petits et grands pourront y participer grâce à une variété de niveaux dont un pour les jeunes de 7 à 11 ans, une tyrolienne de 1000 pieds et une boucle extrême pour les plus téméraires.

