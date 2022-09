Le Parti libéral promet du transport en commun gratuit pour les étudiants et les aînés

Partager







Le Parti libéral du Québec (PLQ) offrirait gratuitement le transport en commun aux étudiants et aux aînés, a annoncé la cheffe du parti Dominique Anglade dimanche.

• À lire aussi: Devrait-on rembourser les soins dentaires? Voici les positions des partis

Cette mesure aurait pour but de réduire la pression sur le portefeuille de ces deux groupes qui ressentent de plus en plus les effets de l’inflation et de la hausse du coût de la vie, a-t-elle mentionné.

«Favoriser une plus grande utilisation du transport en commun est non seulement une mesure économique importante, mais aussi un engagement majeur pour l’environnement. Les coûts d’utilisation des modes de transports collectifs ne doivent en aucun cas être un frein pour les étudiants et les aînés», a déclaré Mme Anglade.

Cette dernière affirme d’ailleurs que cette mesure devrait se faire sans coût pour les sociétés de transport en commun qui bénéficieraient d’une «pleine compensation financière de la part du gouvernement du Québec».

Cette vidéo pourrait vous intéresser