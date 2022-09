7 choses à savoir sur le nouveau capitaine du CH, Nick Suzuki

Partager







On connaît maintenant l’identité du 31e capitaine du CH, et on n’est vraiment pas déçus!

Nick Suzuki, 23 ans, a officiellement été nommé capitaine de la Sainte-Flanelle.

On a la chance de l’admirer sur la patinoire depuis trois ans, et on l’adore.

Martin Chevalier / JdeM

Voici six choses à savoir sur le nouveau capitaine du Bleu-Blanc-Rouge, Nick Suzuki:

1. Le CH a acquis Nick Suzuki des Golden Knights de Vegas en retour de... Max Pacioretty

Martin Chevalier / JdeM

Le 10 septembre 2018 est une date qui restera gravée dans la mémoire des partisans du CH. C’est la journée où l’ancien DG Marc Bergevin a échangé son ancien capitaine Max Pacioretty en retour du futur de la concession, Nick Suzuki.

2. Son frère est aussi dans la LNH

Le petit frère de Nick, Ryan Suzuki, a été repêché par les Hurricanes de la Caroline en 2019. Le joueur du CH avait d’ailleurs taquiné son frangin lors de sa sélection avec une photo Instagram. On a bien hâte de voir un affrontement entre les frères Suzuki prochainement.

3. Il est en couple depuis plusieurs années

Désolé à ceux qui auraient voulu conquérir le cœur du capitaine du CH, il est déjà pris! Il est en couple avec une fille du nom de Caitlin Fitzgerald, qui vient de London, en Ontario.

4. Il est le plus jeune capitaine de l’histoire du CH

Dans la LNH, une dizaine de joueurs ont eu la chance d’être capitaines avant l’âge de 23 ans. Parmi ceux-ci, on retrouve Nico Hischier, Jonathan Toews, Sidney Crosby et Connor McDavid.

5. Un joueur impliqué dans sa communauté

Être capitaine du CH vient obligatoirement avec des responsabilités dans la communauté montréalaise. En entrevue lors de sa nomination, Suzuki a indiqué qu’il veut s’impliquer dans la collectivité.

6. Sa mère est très active sur Twitter, et elle est adorable

Holy smokes Batman!!! How are you 22 years old??? Wishing you a wonderful birthday 🥳 🎂🎉 Love ❤️ you. ⁦@nsuzuki_37⁩ pic.twitter.com/QQK4hkwwOs — Amanda Suzuki (@AmandaZukes) August 10, 2021

7. Il a un lien de famille avec le généticien, zoologiste canadien et militant environnementaliste canadien David Suzuki

Photo Archives / Agence QMI David Suzuki lors du Grand rassemblement des générations dans le cadre de la Tournée bleu Terre de la Fondation David Suzuki au Parc Maisonneuve, à Montréal en ce dimanche 12 octobre 2014. JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Le grand-père de Nick est le cousin de David Suzuki. Il est connu pour avoir été l'animateur du documentaire scientifique The Nature of Things et pour avoir reçu le prix Right Livelihood Award, connu sous le nom de «prix Nobel alternatif», qui récompense les personnes ou associations qui travaillent et recherchent des solutions pour les problèmes urgents du monde actuel.

