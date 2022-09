Apple: iOS 16 maintenant disponible sur les iPhone compatibles

Partager







Ce lundi, Apple a déployé le tout nouveau système d’exploitation iOS 16 sur ses iPhone compatibles. De nouvelles fonctionnalités seront désormais mises à disposition des utilisateurs et leur permettront de personnaliser leur expérience sur iPhone.

L’écran de déverrouillage est l’endroit qui bénéficie le plus de cette mise à jour. En effet, des widgets sont maintenant mis à disposition des utilisateurs pour personnaliser l’écran lorsque le téléphone est verrouillé. Ainsi, on pourra obtenir, en un coup d’œil, des informations utiles telles que les événements de calendrier à venir, les niveaux de batterie de nos appareils connectés, les alarmes, les fuseaux horaires, le suivi de l’activité quotidienne, etc.

Apple

On pourra également modifier la police de caractères, la couleur de l'horloge et de la date à l'écran pour mieux s’agencer au fond d'écran.

iMessage

L’application iMessage a aussi subi quelques ajustements. Il est désormais possible de modifier et annuler l’envoi de messages dans l’application de messagerie. Il est également possible de marquer des textes comme non lus pour se rappeler de les lire plus tard.

Mail

Les utilisateurs de Mail ont maintenant la possibilité de programmer un envoi de courriel, et d'annuler l’envoi d’un courriel tout de suite après qu'il ait été envoyé.

Une fonction de rappel sur les courriels a aussi été intégrée. Ainsi, lorsqu'on demande un rappel, le message en question apparaîtra en haut de la liste. Les anciens courriels envoyés apparaîtront également en haut de la boîte de réception, comme dans Gmail, invitant l’utilisateur à faire un suivi.

Suivi des médicaments

iOS 16 a mis à jour l'application Health, dans laquelle on peut désormais créer une liste de médicaments pour suivre la prise de médicaments, de vitamines et de suppléments.

Apple

Double sécurité

Pour les personnes soucieuses de leur vie privée, Apple a intégré Lockdown Mode qui ajoute une protection supplémentaire, notamment pour les utilisateurs qui se soucient des logiciels parrainés par l'État, par exemple.

Apple

Cette nouvelle fonction de sécurité bloquera les pièces jointes des messages, désactivera les aperçus de liens, désactivera certaines technologies de navigation Web par défaut et bloquera les appels FaceTime provenant de numéros inconnus.

Safety Check, un nouvel outil de confidentialité personnelle, peut être utile aux utilisateurs dont la sécurité personnelle. Il permet aux utilisateurs de voir et supprimer rapidement tout accès qu'ils ont accordé à d'autres. Il comprend également une réinitialisation d'urgence qui aide les utilisateurs à se déconnecter facilement d'iCloud sur tous leurs autres appareils, à réinitialiser les autorisations de confidentialité et à limiter la messagerie à l'appareil dans leur main.

Ces fonctionnalités ne sont que quelques-unes des nombreuses améliorations qui sont maintenant offertes avec iOS 16. Pour consulter la liste complète des nouveautés, rendez-vous sur le site d’Apple.

Comment mettre à jour votre iPhone?

Afin de profiter de toutes ces nouveautés, vous pouvez télécharger la dernière version du système d'exploitation de la façon suivante:

Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone;

sur votre iPhone; Allez dans Général, suivi de Logiciel puis de Mise à jour.

Assurez-vous d’avoir assez de batteries ou connectez votre téléphone sur la charge. Le logiciel est disponible sur l'iPhone 8 et les versions ultérieures.

De plus, il est important de noter que iPadOS ne sera pas mis à jour vers la version 16. Une mise à jour sera déployée plus tard en tant que iPadOS 16.1.

