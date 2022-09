Assassin’s Creed Mirage ramènera la franchise à ses racines

Partager







Lors d'une présentation samedi dernier, Ubisoft a partagé un aperçu plus approfondi d’Assassin's Creed Mirage, dont la sortie est prévue en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One et Xbox Series X/S.

Le jeu se situe à Bagdad et se déroule au cœur du IXème siècle, un peu avant les événements d’Assassin’s Creed Valhalla. Il suivra Basim Ibn Is’haq, alors qu'on le verra passer d'un simple voleur de rue à un maître assassin. Mirage racontera donc les origines de Basim, où il apprendra les manières de l'assassin sous la mentore Roshan, doublée par Shohreh Aghdashloo (The Expanse, Arcane).

Pendant la présentation, Ubisoft a mentionné que Mirage ramènera la franchise «à ses racines». Le jeu offrira une expérience d’action-aventure à la narration soignée avec un scénario intrigant, des personnages charismatiques, une ville en monde ouvert majestueuse et un gameplay modernisé. Il rendra également hommage à la franchise, en reprenant des éléments iconiques comme le parkour, la furtivité et les assassinats.

Le studio a également annoncé des éditions deluxe et de collection du prochain jeu:

L'édition Deluxe comprendra le jeu, un artbook numérique, la trame sonore originale du jeu en version numérique ainsi qu’un pack Deluxe numérique qui comprend une tenue inspirée de Prince of Persia, des apparences pour l’aigle et la monture des joueurs, des armes et bien plus encore;

Le coffret Collector comprendra l’édition deluxe ainsi qu’une figurine de Basim de haute qualité (32 cm), un steelbook exclusif dont le design sera choisi par les fans, une réplique de la broche de Basim, une carte de Bagdad ainsi qu’une sélection de musiques du jeu. Le coffret Collector sera disponible en magasin et sur Ubisoft Store.

Les fans qui précommanderont Assassin’s Creed Mirage recevront au lancement du jeu une quête additionnelle intitulée « Les Quarante Voleurs » au cours de laquelle ils découvriront les mystères de la grotte légendaire d’Ali Baba.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible en 2023 sur Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, sur PC via Epic Games Store et Ubisoft Store ainsi que sur Amazon Luna dès son lancement au Canada.

