Assassin’s Creed: trois futurs titres faits à Montréal et à Québec

Lors de la présentation Ubisoft Forward, qui a eu lieu samedi dernier, un long segment a été dédié à la franchise Assassin’s Creed. En plus de parler d’Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft en a profité pour dévoiler ce qui s’en vient dans l’avenir de la marque, dont trois projets faits au Québec.

D’abord, le géant français a dévoilé Assassin’s Creed «Codename RED» (un nom de projet), qui sortira après Assassin’s Creed Mirage et qui sera le prochain titre phare de la franchise.

Dans cet opus développé par Ubisoft Québec, les joueurs pourront découvrir un RPG dans un monde ouvert se déroulant dans l’une des périodes historiques très attendues par les fans: le Japon féodal, et incarner un vrai shinobi.

Après Assassin’s Creed «Codename RED» sortira Assassin's Creed «Codename HEXE», développé par Ubisoft Montréal.

Peu d’informations officielles autour du projet ont été dévoilées, outre une courte vidéo montrant le symbole des assassins fabriqué en brindilles. Évidemment, les fans n’ont pas pris de temps à décoder l’affiche. Après analyse, des internautes croient que la thématique du jeu tournerait autour du monde de la sorcellerie, si on en observe les symboles, la présence du pentagramme et le nom code du jeu en tant que tel.

Enfin, Ubisoft est revenu sur le projet Assassin’s Creed « Codename INFINITY», qui sera une collaboration entre les studios de Montréal et Québec. Ce projet connectera les joueurs grâce à différents types d'expériences incluant les jeux Assassin's Creed déjà sortis et les prochains jeux: Assassin's Creed «Codename RED» et Assassin's Creed «Codename HEXE». Dans le cadre d'INFINITY, Ubisoft envisage également de proposer une expérience multijoueur dans l’univers d’Assassin's Creed.

Le futur de la franchise bien rempli

Bien évidemment, d’autres projets ont également été présentés aux fans. Ubisoft a annoncé Assassin's Creed «Codename JADE», un jeu mobile AAA d'action-aventure RPG et gratuit qui se déroulera dans la Chine antique. Les joueurs pourront créer leur propre personnage et découvrir l'histoire des premiers Assassins de Chine.

Finalement, une série live-action Assassin's Creed sera développée par Ubisoft Film & Television et Netflix. Ubisoft travaille également sur un jeu de la franchise pour la plateforme gaming de Netflix.

