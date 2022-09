Emmy Awards 2022: les plus belles tenues des stars sur le tapis rouge

Partager







Ce lundi 12 septembre 2022, les plus grandes stars de la télé américaine se sont réunies pour célébrer les séries qui se sont distinguées dans la dernière année.

C’est au Microsoft Theatre de Los Angeles que la cérémonie a eu lieu, précédée par un tapis rouge impressionnant, rempli de tenues originales et sexy de stars de séries qu'on adore, comme Euphoria, Squid Game, Stranger Things, Yellowjackets et plus encore.

Voici donc les plus belles tenues de nos stars favorites sur le tapis doré des 74e Emmy Awards 2022:

Zendaya

AFP

Reese Witherspoon

AFP

Nicole Byer

AFP

Kaley Cuoco

AFP

Amanda Seyfried

AFP

Jake Lacy

AFP

Sydney Sweeney

AFP

Julia Garner

AFP

Nicholas Hoult

AFP

Ariana DeBose

AFP

Seth Rogen et sa femme

AFP

Toheeb Jimoh

AFP

Ayo Edebiri

AFP

Alexandra Daddario

AFP

Will Poulter

AFP

Jasmin Savoy Brown

AFP

Hannah Einbinder

AFP

Lily James

AFP

Andrew Garfield

AFP

Jung Ho-yeon

AFP

Elle Fanning

AFP

Ru Paul et Michelle Visage

AFP

Kaitlyn Dever

AFP

Samantha Hanratty

AFP

Megan Stalter

AFP

Mark Indelicato

AFP

Laverne Cox

AFP

À voir aussi:

s