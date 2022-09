iMessage: vous pouvez maintenant modifier et supprimer un texto envoyé avec votre iPhone

Partager







Ça y est: il est maintenant possible de supprimer et de modifier des messages textes... après les avoir envoyés. Voici ce qui pourrait changer sur votre iPhone avec la nouvelle mise à jour du système d’exploitation iOS.

iMessage

Cette fonctionnalité était attendue depuis longtemps: il est désormais possible de modifier et de supprimer un texto récemment envoyé avec l’application de messagerie iMessage. Vous pouvez également marquer des messages comme non lus pour vous rappeler de les lire plus tard.

Écran de déverrouillage

L’écran de déverrouillage est l'élément qui bénéficie le plus de cette mise à jour.

Des widgets ont été ajoutés pour permettre aux usagers de personnaliser l’écran lorsque le téléphone est verrouillé. Vous aurez ainsi accès, en un coup d'oeil, à une foule d'informations, comme les événements du calendrier à venir, le niveau de la pile de vos appareils connectés, les alarmes, les fuseaux horaires, le suivi de l’activité quotidienne, etc.

Apple

On pourra de plus modifier la police de caractères, la couleur de l'horloge et la couleur de la date pour qu'elles s'agencent mieux au fond d'écran.

Mail

Les utilisateurs de Mail ont maintenant la possibilité de programmer un envoi de courriel et de supprimer un courriel qui vient tout juste d'être envoyé.

Une fonction de rappel sur les courriels a été intégrée là aussi. Ainsi, lorsqu'on demande un rappel, le message en question apparaîtra en haut de la liste. Les anciens courriels envoyés apparaîtront également en haut de la boîte de réception, comme dans Gmail, invitant l’utilisateur à faire un suivi.

• À lire aussi: Les nouvelles aspirations d’Apple

• À lire aussi: Encoche «dynamique», puce A16 Bionic plus puissante et connexion satellitaire pour les nouveaux iPhone 14 et 14 Plus

Suivi des médicaments

iOS 16 a mis à jour l'application Health, qui permet désormais de créer une liste de médicaments pour suivre la prise de médicaments, de vitamines et de suppléments.

Apple

Ces fonctionnalités ne sont que quelques-unes des nombreuses améliorations qui sont maintenant offertes avec iOS 16. Pour consulter la liste complète des nouveautés, rendez-vous sur le site d’Apple.

Comment mettre à jour votre iPhone?

Pour profiter de toutes ces nouveautés, on télécharge la dernière version du système d'exploitation de la façon suivante:

Ouvrir l'application Paramètres sur votre iPhone;

sur votre iPhone; Aller dans Général, puis dans Logiciel, puis dans Mise à jour.

Assurez-vous que la pile a assez d'énergie, sinon connectez votre téléphone à la recharge. Le logiciel est disponible sur l'iPhone 8 et les versions ultérieures.

De plus, il est important de noter que iPadOS ne sera pas mis à jour vers la version 16. Une mise à jour sera déployée plus tard en tant que iPadOS 16.1.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s