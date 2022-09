Marvel: Kevin Feige confirme que les Avengers ne sont plus dans le MCU... pour le moment

Partager







Lors de la convention D23 Fan Expo 2022 de Disney, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est monté sur scène pour présenter Thunderbolts et a révélé par le même coup ce que devenaient les Avengers.

Rapporté par The Direct, Feige a laissé entendre que les Avengers ne sont plus.

En parlant de Sam Wilson qui brandira le bouclier de Captain America au grand écran dans Captain America: New World Order: «Vous savez, une chose avec le film de Captain America, c’est qu'il existe actuellement un monde sans Avengers. Sam Wilson se retrouve en tant que [Capitain America] à une époque où il n'y a pas d'organisation d'Avengers.»

La situation des Avengers a d’ailleurs été réitérée par Anthony Mackie, jouant le rôle de Sam Wilson, en entrevue avec Variety. «Tous les Avengers sont au chômage. Nous avons un groupe nouveau et amélioré. Non, [les Avengers] sont là-bas avec leur Metamucil et, tu sais, ils traînent. Vous savez, nous sommes les nouveaux gars.»

Bien qu’il n’y ait pas d’organisation d'Avengers, ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de groupe de superhéros dans le MCU. «Pas un groupe, peut-être, comme The Avengers mais il y a un groupe et ils s'appellent les Thunderbolts», explique Kevin Feige, alors qu’il dévoile le film et les personnages du MCU qui feront partie de l'équipe, comme le rapporte Comicbook.com.

Marvel Studios The Thunderbolts (2024)

Le film est prévu en 2024. La distribution est composée de Julia Louis-Dreyfus (Val), Hannah John-Kamen (Ghost), David Harbour (Red Guardian), Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Winter Soldier), Wyatt Russell (U.S. Agent) et Olga Kurylenko (Taskmaster).

Twitter/Marvel Studios

Cela soulève des questions sur l'avenir des Avengers et sur la signification des titres «Avengers» dans certains des prochains films de Marvel. La saga Multiverse du MCU doit se terminer par deux films Avengers consécutifs: Avengers: The Kang Dynasty et Avengers: Secret Wars. Des théories de fans suggèrent que les superhéros pourraient se rassembler d’ici là. Ils auront bien le temps de le faire, puisqu'il faudra attendre jusqu'en 2025 pour la savoir.

