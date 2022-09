Oubliez les jets et les hélicoptères: les dignitaires se rendront aux funérailles d'Elizabeth II en autobus

Partager







Les dirigeants du monde entier devront éviter les jets privés pour se rendre au Royaume-Uni à l’occasion des funérailles d’Elizabeth II, et des bus collectifs remplaceront hélicoptères et voitures personnelles pour leurs déplacements à Londres, a rapporté lundi le site POLITICO.

Les funérailles du monarque, décédé jeudi à 96 ans, auront lieu le lundi 19 septembre à l’abbaye de Westminster, à Londres. Des dignitaires du monde entier y sont attendus, dont le président américain, Joe Biden, et de nombreuses têtes couronnées.

Il s’agit d’un immense défi sécuritaire et logistique pour les autorités qui, selon le site POLITICO, ont demandé aux leaders étrangers d’utiliser, «quand c’est possible», des vols commerciaux et non des avions privés pour se rendre au Royaume-Uni.

Oubliez aussi les hélicoptères pour se déplacer dans la capitale britannique et les voitures privées pour se rendre aux funérailles: les dirigeants du monde entier se rendront à l’abbaye de Westminster en bus, selon des documents du ministère des Affaires étrangères obtenus par POLITICO.

«Il s’agit d’une opération de grande échelle avec quelque 500 dignitaires attendus et une foule déjà immense», a réagi auprès de l’AFP une source au ministère des Affaires étrangères. «La logistique a été préparée avec soin pour que ce soit le plus fluide possible.»

Le président américain en autobus?

«Vous imaginez Joe Biden dans un bus, vous?», s’est agacé un ambassadeur étranger à Londres dimanche, cité par POLITICO. Le président américain voyage dans son avion Air Force One et se déplace avec son véhicule blindé, surnommé The Beast.

Par ailleurs, un seul représentant par pays ainsi que l’épouse ou l’époux de ce dernier auront l'autorisation d'aller à l’intérieur de l’abbaye de Westminster, précise POLITICO, citant une note envoyée aux ambassades samedi.

«En raison de l’espace limité lors des funérailles nationales et des événements connexes, aucun autre membre de la famille, du personnel ou de l’entourage de l’invité principal ne pourra être admis», indique cette note.

Donc, si le premier ministre canadien, Justin Trudeau, se rend aux funérailles du monarque, seule sa femme, Sophie Grégoire, pourra l'accompagner.

Le jour des funérailles, «pour des raisons de sécurité et en raison des perturbations de la circulation», les dirigeants n’auront pas le droit de se déplacer dans une voiture privée, mais des bus seront mis à leur disposition.

Si, malgré les recommandations britanniques, des dirigeants viennent quand même dans leur avion, le gouvernement prévient qu’ils ne pourront pas atterrir à l’aéroport londonien d’Heathrow, ils devront viser des «aéroports moins encombrés».

Joe Biden, mais aussi le président français, Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou encore le premier ministre australien, Anthony Albanese, et de nombreux «Royals» du monde entier sont attendus à Londres pour ces funérailles historiques.

