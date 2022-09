Un joueur de soccer professionnel aide à sauver la vie d’un partisan victime d’un arrêt cardiaque

Partager







Le gardien de but de l’équipe espagnole de Cádiz reçoit une pluie d’hommages après avoir couru pour amener un défibrillateur dans les gradins.



Il ne restait que dix minutes à jouer, samedi, dans la partie entre le FC Barcelone et Cádiz lorsque la rencontre a dû être interrompue en raison d’une urgence médicale dans la foule.

• À lire aussi: Scandale: Hooters commandite une équipe de soccer pour les moins de 10 ans

Un spectateur venait en effet d’être victime d’un arrêt cardiaque et les services médicaux du stade Nuevo Mirandilla se précipitaient pour le secourir.

Ne faisant ni une ni deux, le portier de Cádiz Jeremías Conan Ledesma a couru au banc de touche de son équipe pour y récupérer un défibrillateur et a fait le chemin inverse à toute allure afin de l’acheminer le plus rapidement possible dans les tribunes.



El arquero del Cadiz, Conan Ledesma corrió por un desfribilador, ya que un aficionado en el partido sufrió un ataque. 🥺



De momento el partido se encuentra pausado. pic.twitter.com/tAOsGEC9I0 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2022



Après 10 minutes de pause, l’arbitre a ordonné aux deux équipes de retraiter dans leur vestiaire respectif, alors que le FC Barcelone était en avance par la marque de 2 à 0.

Entretemps, l’homme a été traité avec succès et a été évacué sur une civière vers un hôpital local.

• À lire aussi: [VIDÉO] Le toit d’un stade de soccer s’effondre en plein match



C’est finalement après plus d’une demi-heure d’interruption que les huit dernières minutes de la partie ont pu être disputées. Le Barça a inscrit deux autres buts pour remporter la joute 4 à 0.

Dans un communiqué émis à la suite des événements, Cádiz a indiqué que le FC Barcelone avait aussi mis son défibrillateur à la disposition des médecins au cas où cela s’avérait nécessaire.



Bravo à tous!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s