650 lieux avec un nom raciste à l'endroit des femmes autochtones rebaptisés aux États-Unis

Lacs, parcs, monts, cours d’eau: le gouvernement américain a changé les noms de quelque 650 lieux aux quatre coins des États-Unis parce qu’ils contenaient un terme raciste à l’endroit des femmes autochtones.

«Squaw» est un mot d'origine algonquine qui signifiait autrefois «femme». Aujourd'hui, il est toutefois considéré comme un terme misogyne et raciste qui est utilisé pour dénigrer les femmes autochtones, comme le souligne le Washington Post.

Ce mot était toutefois utilisé ad nauseam pour nommer une panoplie de lieux d’intérêt, notamment dans l’ouest des États-Unis. L’administration Biden tente maintenant de faire disparaître le terme.

«Je sens que j'ai l'obligation d’utiliser ma plateforme pour faire en sorte que nos terres et nos eaux publiques soient accessibles et accueillantes. Cela commence par la suppression des noms racistes et péjoratifs qui honorent les lieux fédéraux depuis bien trop longtemps», a déclaré par communiqué la secrétaire à l’Intérieur, Deb Haaland.

Ces changements de noms surviennent au terme d'un processus entamé en 2021, après l'entrée en poste de Deb Haaland, qui est devenue la première femme autochtone à la tête d’un département américain.

En novembre, Deb Haaland avait déclaré que le terme «squaw» était péjoratif, et elle avait demandé au comité mis en place pour uniformiser les noms de lieux de lui proposer des options.

Le Squaw Peak du Nouveau-Mexique, la White Squaw Island dans le Maine et le West Fork Squaw Creek d’Idaho deviennent ainsi le Tamayameh Kah Sta Mah, le No Name Island et le Tsa Painkwi Naokwaide.

Ce n’est pas la première fois que des changements du genre surviennent au pays de l’Oncle Sam. L’an dernier, une station de ski du Maine, Big Squaw Mountain, est devenue Big Moose Mountain. Une station californienne a également été renommée pour la même raison.

− Avec les informations du Washington Post

