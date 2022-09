Aux États-Unis, une mère gagne en moyenne 17 000$ de moins qu'un père de famille

Partager







De profondes inégalités persistent aux États-Unis entre les hommes et les femmes : selon une nouvelle étude, une mère qui travaille à temps plein a gagné en moyenne 17 000$ de moins qu’un père de famille en 2020, soit l’équivalent de 74 sous pour un dollar gagné par un père.

Selon le rapport du National Women's Law Center (NWLC), un organisme à but non lucratif qui milite pour l’égalité des genres aux États-Unis, les mères issues des minorités visibles ont réalisé un salaire à temps plein bien inférieur à un père blanc durant la pandémie. En moyenne, une mère hispanique a réalisé 38 000$ de moins, alors que c’était 36 000$ en moins pour une mère autochtone et 34 000$ en moins pour une mère noire. De son côté, une mère blanche a fait 20 500$ de moins qu'un père blanc.

Toutes catégories confondues, une mère de famille a gagné en moyenne 17 000$ de moins qu’un père de famille.

«Ce manque à gagner pourrait leur permettre de payer six mois de loyer, six mois d'épicerie et six mois de garderie», calcule le rapport.

Voici le salaire moyen à temps plein gagné pour chaque dollar que réalise un homme blanc :

Une mère hispanique : 47 sous

Une mère autochtone :49 sous

Une mère noire : 52 sous

Une mère blanche: 71 sous

Moyenne totale : 74 sous

Ce rapport a été dévoilé dans le cadre de la journée de l'égalité des salaires du 8 septembre dernier vise à sensibiliser le public américain sur cet enjeu.

Un écart accru par la pandémie

Selon le NWLC, la différence de salaire entre une mère et un père de famille a été amplifiée durant la pandémie.

«Bien que de nombreux parents aient assumé des responsabilités supplémentaires en matière de garde des enfants pendant la pandémie, les mères - en particulier celles qui ont de jeunes enfants - ont généralement assumé une plus grande part de ces responsabilités que les pères, ce qui a eu un impact plus important sur leur travail», résume le NWLC.

Plusieurs États américains commencent par ailleurs à adopter des lois afin de limiter cet écart croissant. La Californie a voté la semaine dernière une législation obligeant les employeurs à dévoiler leur échelle salariale; une pratique déjà adoptée dans l’État du Colorado et de Washington, de même pour la ville de New York.