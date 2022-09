Nintendo confirme le nom et la date de sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Partager







Nintendo a confirmé le nom et la date de sortie de la suite très attendue du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Le jeu s’intitule The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et sortira sur Nintendo Switch le 12 mai 2023. Un nouvel aperçu a été partagé lors de la diffusion Nintendo Direct de mardi.

Nintendo a également dévoilé la pochette du jeu. Les précommandes devraient être disponibles très bientôt pour le Canada.

À la grande surprise de plusieurs fans, Nintendo n’a pas annoncé de ports des jeux The Legend of Zelda: Wind Waker ou Twilight Princess. Des rumeurs circulaient sur le Web depuis quelques semaines concernant des ports de ces jeux, mais il n’y a rien eu à ce sujet lors du Nintendo Direct.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.

