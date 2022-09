Nintendo Direct: voici les plus grosses annonces de la présentation de mardi

Partager







Lors d'une nouvelle présentation vidéo Nintendo Direct, le géant japonais a dévoilé des dizaines de nouveautés pour la console Switch et plusieurs surprises qui feront plaisir aux fans.

Bien que l’annonce du titre et de la date de sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ait un peu éclipsé le reste de la présentation, plusieurs titres à venir ont tout de même capté notre attention.

Voici donc les jeux et dévoilements qui ont le plus retenu notre attention mardi matin lors de la plus récente diffusion de Nintendo.

Fire Emblem Engage

Sortie prévue: 20 janvier 2023

Pikmin 4

Sortie prévue: 2023

OCTOPATH TRAVELER II

Sortie prévue: 24 février 2023

Tales of Symphonia Remastered

Sortie prévue: Début 2023

Début 2023 Le jeu est aussi prévu sur PS4 et Xbox One.

It Takes Two arrive sur Switch

Sortie prévue: 4 novembre 2022

Tunic annoncé sur Switch

Sortie prévue: 27 septembre 2022

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Sortie prévue: 24 février 2023

GoldenEye 007 bientôt sur Nintendo Switch Online

Rare

Le premier SplatFest depuis la sortie de Splatoon 3 annoncé

Le SplatFest se déroulera du 23 septembre à 20h au 25 septembre à 20h.

La mise à jour de Golf dans Nintendo Switch Sports

Sortie prévue: temps des Fêtes 2022

Deuxième mise à jour gratuite de Mario Strikers: Battle League

Sortie prévue: septembre 2022

Vague 3 de la passe de circuits additionnels annoncée pour Mario Kart 8 Deluxe

Sortie prévue: temps des Fêtes 2022

FATAL FRAME: Mask of the Lunar Eclipse

Sortie prévue: Début 2023

Début 2023 Le jeu est aussi prévu sur PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4 et Xbox One.

Les remakes de FRONT MISSION 1st et FRONT MISSION 2

Sorties prévues: 2022 et à venir

Pour visionner la présentation intégrale:

