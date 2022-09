Nintendo: Pikmin 4 sortira l'année prochaine [VIDÉO]

Partager







Lors du Nintendo Direct de mardi, Shigeru Miyamoto a fait une brève apparition pour annoncer un jeu que les fans attendent depuis longtemps. Pikmin 4 arrivera sur la Nintendo Switch en 2023.

Le premier aperçu du prochain jeu de la franchise Pikmin nous montre un parc tranquille et un Bulborbe en train de faire la sieste. Toutefois, les Pikmin sont absents de la séquence.

Miyamoto a aussi profité de l’occasion pour montrer une capture du jeu et par le fait même expliquer comment les contrôles de la Nintendo Switch rendront l’expérience de Pikmin 4 plus agréable. «Nintendo Switch a simplifié le contrôle du jeu, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur l'essence même du gameplay de Pikmin», a déclaré Miyamoto. «Nous l'appelons dandori en japonais, ou planifier stratégiquement, déployer et commander les Pikmin.»

Capture d'écran Nintendo Pikmin 4 (2023)

La sortie du dernier jeu de la franchise sur console remonte à 2013, alors que Pikmin 3 sortait sur la Wii U. Une version «Deluxe» de ce dernier a été lancée sur la Nintendo Switch en 2020.

Nintendo promet que plus de détails sur Pikmin 4 seront révélés avant son lancement en 2023.

