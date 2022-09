Valérie Carpentier confie avoir des problèmes de consommation

Partager







Valérie Carpentier a fait preuve de beaucoup de transparence et de vulnérabilité, en décidant de parler de son problème de consommation.



Au cours des dernières heures, la chanteuse a choisi de s'ouvrir à propos de ce qu'elle traversait dans sa vie personnelle auprès de ses abonnés.

Sur Instagram, elle a indiqué qu'elle combattait des problèmes de dépendance, espérant que sa prise de parole pourrait aider des gens à se sentir moins seuls.



Dans une enfilade de stories, disponibles de manière permanente sur son profil, la première gagnante de La Voix a mentionné vouloir en finir une fois pour toute avec ses problèmes de dépendance. Consciente qu'il s'agit d'une décision «difficile», de son propre aveu, elle estime toutefois qu'il s'agit de la meilleure décision qu'elle a prise dans sa vie, car les effets secondaires de sa consommation «ruinaient sa vie» depuis des années.

Elle mentionne que c'est son passage à Big Brother Célébrités, au mois de janvier, qui aura été l'élément déclencheur de sa prise de conscience. Rappelons que la jeune femme de 28 ans avait quitté l'aventure de son plein gré après quelques semaines seulement.



Valérie admet également que ce n'est pas la première fois qu'elle tente de devenir sobre, mais qu'elle y croit fermement, cette fois-ci.

Lundi, elle a donné de ses nouvelles à la suite de sa prise de parole du week-end, mentionnant avoir retrouvé l'«envie de faire des choses».





On lève notre chapeau à Valérie pour sa grande vulnérabilité et son courage, et on lui souhaite plein de douceur dans ce processus.

