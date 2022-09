Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault annoncent leur séparation

Partager







Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault ont annoncé leur rupture, mercredi matin.

C'est sur leur compte Instagram que la comédienne et l'humoriste ont dévoilé que leur relation, qui durait depuis maintenant six ans, avait pris fin il y a quelques semaines déjà.



Voici leur message:





«Il y a déjà quelques semaines que nous avons décidé de poursuivre nos routes en solo, chacun de notre côté.

Guillaume et moi ne formons plus un couple.

Malgré que ce fut une décision difficile, sachez que nous sommes extrêmement reconnaissants pour ces 6 merveilleuses années passées ensemble, empreintes de tendresse, de sensibilité et d’évolution.

Gratitude pour cette relation foncièrement belle, où nous avons ri ensemble à tous les jours, même dans les moments les plus durs.

Nous sommes en très bons termes et éprouvons un grand respect l'un pour l’autre. (Bon. Ces phrases-là ont toujours l’air d’être dictées par des relationnistes de presse mais c’est pleinement sincère. Ça vient directement du coeur.)

Respect. Douceur. 🙏🏻», peut-on lire sous une douce photo de la paire.





Rappelons que le duo avait animé ensemble un gala ComediHa! il y a à peine quelques semaines, le 19 août dernier.

René Leclerc/Agence QMI





On leur souhaite beaucoup de douceur chacun de leur côté pour la suite.



