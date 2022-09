La liste de demandes particulières du roi Charles III

Partager







Avant même de devenir monarque, Charles III a vécu comme un roi toute sa vie et a toujours eu des demandes et des goûts particuliers.

Celui aurait même été surnommé le «prince choyé» par son personnel à Clarence House, où il a vécu avec sa femme la reine consort Camilla depuis 2003.

Les détails de ses nombreuses exigences avaient déjà été mentionnés dans le documentaire «Serving the Royals : Inside the Firm», et ont été mis au jour depuis qu’il est devenu roi.

L’un de ses ex-employés, Paul Burrell, qui a servi de majordome à la reine Elizabeth et à la princesse Diana, a révélé les instructions précises que le personnel reçoit pour prendre soin de lui : allant du repassage de ses lacets à la mise en place de dentifrice sur sa brosse à dents.

AFP

L’ex-majordome affirme avoir «tout fait pour lui».

«Ses pyjamas sont repassés tous les matins, ses lacets sont repassés à plat avec un fer à repasser, le bouchon de la baignoire doit être dans une certaine position et la température de l'eau doit être parfaitement tiède dans une baignoire remplie à moitié pleine», a expliqué M. Burrell.

Le roi Charles III va jusqu’à demander à ses valets de presser un pouce de dentifrice sur sa brosse à dents tous les matins.

La routine matinale se poursuit avec son petit-déjeuner.

«Il a du pain frais fait maison, un bol de fruits frais, des jus de fruits frais», a expliqué pour sa part le chef Graham Newbould, un ancien membre du personnel royal, rapporte le New York Post.

AFP

«Où que le prince aille dans le monde, la boîte du petit-déjeuner l'accompagne. Il a six types de miel différents, des mueslis spéciaux, ses fruits secs et tout ce qui est un peu spécial pour lequel il est un peu difficile.»

Il insiste également pour que son fromage et ses biscuits soient réchauffés à une certaine température à la fin des repas et demande à son personnel de garder un plateau chauffant à proximité, soutient un autre employé à un média britannique.

Le roi apporterait même son propre siège de toilette dans ses voyages, ainsi que du papier toilette Kleenex Velvet partout où il va.

