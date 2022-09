La reine Elizabeth II et sa passion du bowling sur Wii Sports

Partager







Saviez-vous que la reine Elizabeth II a déjà été, en quelque sorte, une gamer? C’est du moins ce que certaines sources proches de la famille royale racontent et elle aurait particulièrement eu un penchant pour le jeu de bowling sur Wii Sports.

Bien que cette nouvelle date un peu, le décès de la reine Elizabeth II a rappelé cette histoire plutôt cocasse autrefois rapportée par le journal britannique The People. Selon les sources du journal, Kate Middleton aurait offert à Noël une Nintendo Wii au prince William.

Quand Sa Majesté a vu William jouer à une partie sur la Wii après le déjeuner à Sandringham, elle aurait déclaré que la Nintendo Wii avait l'air très amusante et aurait demandé à participer.

«Elle a joué à un simple jeu de bowling à dix quilles et, selon l'avis de tous, c'était naturel [pour elle]», selon la source interviewée par The People. «C'était hilarant. William riait aux éclats. Il était extrêmement impressionné d'avoir une grand-mère aussi cool. Bien qu'elle avait 81 ans à l'époque, la coordination œil-main de la reine était aussi bonne que celle de quelqu'un qui a la moitié de son âge.»

On se rappelle qu’à la sortie de la Wii de Nintendo en 2006, beaucoup de familles ont eu la piqûre pour Wii Sports. Grâce à la prise en main facile de la console, petits et grands pouvaient s’amuser de longues heures en famille. Il n’est donc pas étonnant de penser que la fièvre de la Nintendo Wii et de Wii Sports se soit rendue jusqu’à la famille royale.

Une Wii en or

Bien qu’on se rappelle des prouesses au bowling de la reine Elizabeth II, on ne peut passer à côté de l’histoire entourant la Wii royale qui lui était destinée.

Dans l’âge d’or de la Nintendo Wii, l’éditeur THQ voulait promouvoir son tout nouveau jeu familial BIG Family Games. Selon Kotaku, comme coup marketing, la compagnie a envoyé une Nintendo Wii en or 24 carats et le jeu BIG Family Games, comprenant 24 jeux familiaux classiques, des fléchettes sur gazon à la pétanque, à Buckingham Palace.

Courtoisie Goldin

L’histoire ne dit pas si l'équipe marketing chez THQ était au courant du «nouveau passe-temps» de la reine.

Toutefois, la console ne s’est finalement jamais rendue au palais pour des raisons de sécurité et a été renvoyée à THQ. Après la fermeture de THQ en 2013, la console s'est retrouvée entre les mains de Donny Fillerup, qui l'a rachetée en 2017 pour un montant qu’il n’a pas divulgué.

L’homme avait ensuite mis en vente la console sur eBay avec un prix de départ de 300 000 $US. La vente a eu lieu en octobre 2021 et a recueilli plus de 700 offres. Cependant, un changement dans les politiques d'eBay a vu l'enchère supprimée avant qu'elle ne puisse être complétée.

La console est finalement réapparue sur le marché en mai dernier, selon Kotaku, lors d’une vente aux enchères chez Goldin. L’offre de départ était de 1500 $US. La vente s’est finalement terminée après 44 offres, à 36 000 $US, soit 264 000 $ de moins que le prix sur eBay.

