Le nouveau visage de Gwen Stefani intrigue les internautes

Ça ne serait pas la première fois qu’une vedette passe sous le bistouri pour se refaire une beauté, mais cette fois-ci, disons que ça fait pas mal jaser.

De passage au Late Night with Seth Meyers, la chanteuse Gwen Stefani a fait sensation, mais ce n’est pas à cause de sa voix. C’est plutôt son look qui a attiré l’attention.

Plusieurs internautes affirment avoir eu de la difficulté à reconnaître l’artiste de 52 ans à cause des chirurgies qu’elle a sûrement reçues et qui commencent à les inquiéter.

Gwen Stefani ne fait pas son âge. Mais elle n’a plus tout à fait le visage du temps de Tragic Kingdom non plus.

Pour vous donner une idée, voici 6 artistes québécois qui ont à peu près le même âge ou qui sont plus jeunes qu’elle.

1. Guy Jodoin (55 ans)

2. Céline Dion (54 ans)

3. Marina Orsini (53 ans)

4. Éric Lapointe (52 ans)

5. Martin Matte (52 ans)

6. Julie Le Breton (47 ans)

Quand même, hein!

Le Sac de chips rappelle quand même que si vous n’avez rien de positif à dire à ce sujet, don’t speak!

