Leonardo DiCaprio aperçu auprès d'une célébrité de 27 ans

Partager







Les rumeurs d'un amour possible entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid se multiplient après que le couple ait été aperçu ensemble lors d'une fête.



Il a été affirmé que la star de cinéma de 47 ans et le mannequin de 27 ans se sont rapprochés ces dernières semaines, à la suite de la séparation de Leonardo et son ancienne copine, la vedette de la mode Camila Morrone, 25 ans.

• À lire aussi: Ewan McGregor reçoit des œuvres d'art homoérotiques de fans de Star Wars

Les deux ont été vus en public pour la première fois à New York lundi, se parlant dans le creux de l'oreille lors d'une soirée organisée par les amis de Leonardo, Richie Akiva et Darren Dzienciol, à la Casa Cipriani.

Cette observation survient après d'intenses spéculations autour du célèbre couple, des sources révélant qu'ils ne sortent pas encore tout à fait ensemble mais qu'ils apprécient la compagnie l'un de l'autre.

«Ils apprennent à se connaître», a déclaré une source à People.

• À lire aussi: Leonardo DiCaprio a déjà léché l’oreille de l’épouse d’une vedette de la NFL

«Leo court définitivement après Gigi», a déclaré un autre initié.

Une troisième source a ajouté: «Ils ont été vus en train de traîner avec des gens. Cela ne fait que quelques semaines depuis la séparation. Depuis ce moment, il se tient avec des amis et sa famille.»

Leonardo est tristement célèbre pour ne jamais sortir avec des femmes de plus de 25 ans.

• À lire aussi: Leonardo DiCaprio se sépare (encore) de sa blonde après qu’elle ait eu 25 ans

Auparavant, Gigi était en couple avec Zayn Malik, avec qui elle partage une fille de deux ans nommée Khai.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s