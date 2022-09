Pluie torrentielle à Montréal: les changements climatiques risquent d’accentuer le phénomène

Partager







La pluie torrentielle qui s’est abattue sur le Grand Montréal mardi, provoquant des refoulements d’égouts, des inondations et l’interruption d’une partie du métro, risque de se produire plus souvent avec les changements climatiques. Les municipalités devront rapidement adapter leurs infrastructures à ce genre de phénomène météorologique.

• À lire aussi: Énergies fossiles: le monde s’en va «dans la mauvaise direction», dit l’ONU

• À lire aussi: Réchauffement de plus de 1,5°C: le monde se rapproche de franchir 5 points de non-retour climatiques

Au centre-ville de Montréal, près de 40 millimètres (mm) se sont accumulés en une heure à peine.

La Rive-Sud de Montréal et la région de Lanaudière ont aussi goûté à ce déluge.

En pleine heure de pointe, de nombreux véhicules ont été immobilisés par les importantes accumulations d’eau. Piétons et cyclistes se sont retrouvés à patauger dans des rues submergées.

• À lire aussi: «Lâchez-moi avec les GES»: pourquoi on ne peut pas ignorer les GES quand on parle du 3e lien

«Plus les épisodes liés au changement climatique sont importants et forts, plus notre réseau, qui n’a pas été construit pour recevoir ce genre d’épisode là, [aura de la difficulté]», a signalé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, au cours d’une réunion de son comité exécutif, mercredi matin.

Entre 80 et 110 millimètres de pluie sont tombés sur la grande région de Montréal au cours de la journée. La normale des précipitations pour tout le mois de septembre est de 93 mm, selon Environnement Canada.

«On peut dire qu’en deux heures, on a eu [...] la quantité d’eau qu’on reçoit en un mois. C’est majeur», a-t-elle fait valoir.

Si ta réponse aux changements climatiques c'est : l'électrification, tu n'es pas sérieux.

Signé, mon sous sol inondé pic.twitter.com/wldrYfDlxn — M-A Viau (@maviau) September 13, 2022

Le directeur général d’Ouranos, Alain Bourque, rappelle que les changements climatiques augmentent la probabilité de subir ce genre d’événement. Les épisodes de pluie diluvienne risquent donc de se produire plus souvent, d’être plus longs et plus intenses.

«On assiste à une tropicalisation de nos étés, avec de la sécheresse et des coups de pluie soudaine. Le climat de la Pennsylvanie et de New York a tendance à se déplacer vers le Nord, au Québec», souligne-t-il.

Les changements climatiques mettent le métro à l’épreuve

Le climatologue est d’avis qu’il faut rapidement adapter les infrastructures à cette nouvelle réalité. «On est totalement en retard par rapport au climat», lance-t-il.

«Les risques liés aux changements climatiques ont augmenté, mais nos actions sur le terrain, elles, ne se sont pas adaptées. On a des infrastructures qui ont été massivement construites avec l’hypothèse que le climat du passé était représentatif du climat du futur. Mais ce n’est pas le cas», prévient M. Bourque.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Le porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM), Philippe Déry, constate, lui aussi, les effets des changements climatiques sur le métro.

«Il y a 50 ou 60 ans, quand on concevait une station, on se fiait aux normes de précipitations de cette époque. On constate aujourd’hui qu’il y a plus de phénomènes météo extrêmes qui mettent à l’épreuve nos installations», dit-il, précisant que la STM est en train d’élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques.

Le service de la ligne orange a été brièvement interrompu mardi. Une infiltration d'eau a également forcé la fermeture de la station Square-Victoria–OACI pendant quelques heures.

«Tout le réseau du métro se situe plusieurs mètres sous terre. Le risque zéro pour les infiltrations d’eau n’existe pas. C’est difficile de pointer une entrée d’eau en particulier. Elles sont multiples», explique M. Déry.

«Ce qui compte maintenant est de protéger nos infrastructures avec des membranes d’étanchéité par exemple, [...] et contrôler l’endroit où l’eau est acheminée dans les stations», ajoute-t-il.

• À lire aussi: Été 2022: l’hémisphère nord a goûté à la violence du réchauffement climatique

Les cinq nouvelles stations de la ligne bleue seront par ailleurs plus surélevées que les anciennes pour réduire le risque d’infiltration.

Une situation «ironique»

Mardi matin, la mairesse Plante, en compagnie des maires des neuf autres plus grandes Villes du Québec, avait réclamé un «Pacte vert» avec le prochain gouvernement du Québec. Ils ont demandé un fonds de 2 milliards $ par année sur cinq ans pour adapter leurs infrastructures aux conséquences des changements climatiques.

Dans l’après-midi, le premier ministre sortant, François Legault, a refusé de s’engager. Il a plutôt mentionné son ouverture à élargir certains programmes existants.

Une situation «ironique», selon Mme Plante, vu la tempête qui s’est abattue sur la métropole seulement quelques heures plus tard.

— Avec l’Agence QMI