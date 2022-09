BEHR dévoile sa couleur de l’année 2023 et c’est surprenant

Partager







Alors que les tendances déco sont de plus en plus colorées et vivantes, la compagnie de peinture BEHR a choisi d’y aller à contre courant en annonçant sa couleur de l’année 2023.

En effet, l’entreprise opte pour la teinte Toile vierge. Un blanc chaud et passe-partout qui peut se marier à n’importe quel décor ou presque.

Apprécié pour le sentiment de tranquillité et de renouveau qu’offre cette couleur, Toile vierge risque d’être très populaire en 2023.

« Toile vierge offre une page blanche, propre et invitante, qui permet à l'individualité et à la créativité de circuler librement. Ce blanc s'harmonise facilement avec un large éventail de teintes, notamment les neutres, les tons de terre et les pastels, pour créer une ambiance charmante et chaleureuse. Toile vierge se marie également à merveille avec le noir pour réaliser un effet dramatique, et avec des accents lumineux comme le vert ou le bleu cobalt pour remonter instantanément le moral», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Si BEHR opte pour un blanc chaud en 2023, Sico se permet une couleur un peu plus vive avec son choix Eau de fonte, un bleu sarcelle audacieux.

