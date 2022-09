«Face-à-Face Québec 2022»: la crise du logement ignorée du débat

Partager







En deux heures de débat télévisé, les mots «crise du logement» n’ont pas été prononcés par ni l’un ni l’autre des cinq chefs de parti politiques lors du Face-à-Face Québec 2022 sur les ondes de TVA, jeudi.

Cet enjeu qui a défrayé les manchettes dans les derniers mois a brillé par son absence au premier débat télévisé de la campagne électorale et des utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à en faire mention.

«Quand même incroyable qu’il ne soit pas question de la crise du logement au #faceafacetva dans le volet qualité de vie alors que c’est un enjeu majeur pour près de 200 000 ménages locataires qui consacrent plus de 50% de leur revenu au loyer et ceux qui frôlent l’itinérance», a déploré la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme.

Quand même incroyable qu’il ne soit pas question de la crise du logement au #Faceafacetva dans le volet qualité de vie alors que c’est un enjeu majeur pour près de 200 000 ménages locataires qui consacrent plus de 50% de leur revenu au loyer et ceux qui frôlent l’itinérance — Véronique Laflamme (@VeroLaflamme) September 16, 2022

D'autres internautes ont eu le même constat et n'ont pas tardé à en faire la remarque.

Le tunnel Lafontaine a eu son moment.

À quand la crise du logement?

La pauvreté?#qc2022 #faceafacetva — Yves Bellavance (@YBellavance) September 16, 2022

On parler du bout des lèvres du #logement! Je croyais qu'on étais en pleine crise #faceafacetva #polqc #quebec2022 — Éric Cimon (@EriCimon) September 16, 2022

«Le plan de Nadeau-Dubois ne tient pas debout», dit Legault

Appelé à réagir sur le fait que la crise du logement n'ait occupé aucun temps d'antenne dans le débat, François Legault a réitéré son plan en la matière.

« On avait promis en 2018 de mettre 2,6 milliards pour 15 000 logements. Là, on a promis 1,8 milliard pour 11 700 logements. Selon le ministère des Affaires municipales et le ministère des Finances, ça va régler le problème», a indiqué le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en point de presse après le débat.

À son avis, la promesse de Québec solidaire d'investir 3,2 milliards $ en 4 ans pour la construction de 50 000 logements «ne tient pas debout».

«Il faut faire des logements, mais aussi des écoles et des hôpitaux. Pour construire des logements, il faut trouver des travailleurs de la construction et il est là le défi», a-t-il conclu.