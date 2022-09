Jessika Dénommée annonce un TRÈS gros changement dans sa vie

Partager







Jessika Dénommée, qu’on a découverte à OD Grèce, a annoncé sur Instagram qu’elle avait pris une grosse décision: elle quitte le Québec pour suivre son chum.

L’influenceuse et co-fondatrice de la marque Pop Underwear a partagé une adorable vidéo plus tôt ce matin sur Instagram. On pouvait la voir enlacer son amoureux, le joueur de hockey Jean-Sébastien Dea.

«Pour ceux et celles qui ne le savent pas. Mon chum a signer (sic) avec les Coyotes de l'Arizona! Aujourd'hui c'est son départ», peut-on lire sur la vidéo.

En effet, celui-ci quittait pour la ville de Phoenix dans l'État de l’Arizona aux États-Unis, car il a signé avec l’équipe de la LNH de la ville, les Coyotes.

Le couple semble très triste de se quitter, mais cela ne sera pas pour longtemps!

Jessika a annoncé tout de suite après qu’elle irait rejoindre Jean-Sébastien bientôt et ce, pour deux longues années.

«La bonne nouvelle est que j'ai décidé de le rejoindre le 21 septembre pour son année de hockey. Je serai donc en Arizona pour les 2 prochaines années», explique-t-elle.

Puisque le contrat du hockeyeur est actuellement pour une durée deux ans, c’est la période minimum pour laquelle Jessika compte s’installer à Phoenix.

La jeune femme a pris cette décision puisqu’elle peut travailler de n’importe où dans le monde. Elle s’était d’ailleurs installée en Californie l’année dernière.

Jessika compte tout de même faire des allers-retours entre l’Arizona et le Québec pour diverses raisons.

Elle a avoué être un peu inquiète du fait qu’elle ne connaît personne là-bas pour le moment, mais elle a tout de même hâte de partager avec ses abonnés cette belle aventure.

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

