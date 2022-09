Kojima Productions révèle une première image d’un mystérieux nouveau projet

Partager







Kojima Productions s’amuse à révéler quelques petits indices sur un mystérieux prochain projet. Le studio d’Hideo Kojima a lancé un site Web avec une image qui pose la question «Qui suis-je?», et internet s’enflamme déjà.

Soyons francs: Hideo Kojima pourrait prendre en photo un morceau de Kleenex et internet penserait que c’est un indice, ou même une confirmation d’une suite à Silent Hill. Mais là, on a un effort officiel de la part de Kojima: un site Web, une photo, et une légende. Quelque chose s’en vient.

Voici donc l’image du site Web, partagée par Geoff Keighley, l'animateur des Game Awards et BFF de Kojima:

Qui est-ce? Selon un internaute perspicace, il s’agirait de l’actrice américaine Elle Fanning.

Et le projet, c'est quoi? Il pourrait s’agir tout simplement d’une suite à Death Stranding. Selon Gamespot, des internautes ont remarqué que l’acteur Norman Reedus, qui incarne Sam Porter Bridges dans Death Stranding, aurait suivi Elle Fanning récemment sur Instagram. Fanning n’est pas abonnée au compte de Reedus, toutefois.

Une suite de Death Stranding ne devrait pas être une si grande surprise, toutefois. Reedus a carrément dit qu’il travaillait sur une suite en mai 2022 par accident lors d’une entrevue.

Bref, si vous n’êtes pas allé inspecter le code source du mystérieux site Web de Kojima et n’avez pas observé l’étrange URL, vous n’êtes pas assez excité.

