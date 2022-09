Le restaurant italien Piatti s’offre un INCROYABLE nouveau décor signé Ivy Studio

Partager







Le décor d’un restaurant n’a peut-être aucune incidence sur la nourriture servie, mais il influence fortement l’expérience de la clientèle.

Le restaurant Piatti de Rosemère l’a bien compris: il s’est offert une transformation incroyable signée Ivy Studio, un bureau d’architectes montréalais aux multiples talents.

L’aménagement et l’image ont été revus de A à Z. Désormais, les clients dégusteront les délicieux plats italiens du restaurant dans un décor hyperchic, tout de même minimaliste mais fort d'une tonne de personnalité.

Le mélange de matériaux utilisés (marbre, travertin et chêne) et de textures le rend unique et chaleureux.

Impossible de rester indifférent devant l’immense chandelier «bouquet», une création collaborative entre Ivy Studio et l’entreprise québécoise Hamster. Ce luminaire est suspendu au-dessus d’une table ronde qui, elle, repose sur un «tapis» de marbre de trois tons. Assurément la table vedette du restaurant, dorénavant.

Coup de cœur égal pour l’espace bar, qui se trouve dans la partie du restaurant qui était en fait une résidence centenaire auparavant. Les clients s’installeront sur des tabourets de velours rouge autour d’un superbe bar éclairé lui aussi par les créations uniques de Hamster.

Si vous n’êtes pas déjà un client conquis du restaurant Piatti et de ses bons plats italiens, ce décor vous persuadera certainement de réserver votre prochaine soirée resto entre amis ou amoureux à cette adresse!



Restaurant Piatti

2, chemin de la Grande-Côte, Rosemère

